HAS Parti'nin marşını Grup Yorum yaptı!

T24 - 28 gün içinde hızla kurulan 'Halkın Sesi Partisi'nin 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Numan Kurtulmuş'un AKP ve Saadet Parti'sini eleştirdiği oldukça sakin geçen kongreden ilginç bir notta parti marşının 80 darbesine tepki olarak kurulan, üyeleri defalarca gözaltına alınıp işkence gören, 'Grup Yorum' tarafından yapılması.





Parti kongrelerinin yorgun mekanı Atatürk Spor Salonu'na, dün sakin ve temiz bir atmosfer hakimdi. İçeri girişlerde zorluk yaşanmadı. 'Sıfır' itiş-kakış, nazik parti görevlileri, mütebessim polis memurları. Anadolu'dan gelen partililerde ise ölçülü bir merak ve heyecan...



Bu tabloyu sadece Has Parti'nin, 'yeni' olmasıyla açıklamak eksik kalır. Abdullah Gül ile Recai Kutan'ın yarıştığı, meşhur Fazilet Partisi kongresinin de 'çok medeni bir atmosferde' geçtiğini hatırlayanlar, on iki yıl sonra, dünkü kongrenin organizasyonuna da aynı ismin imza attığını konuşuyordu: Teoman Rıza Güneri.



Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi'yle olaylı ayrılışının ardından, 28 günde kurduğu Halkın Sesi Partisi'nin 1. Olağan Kongresi'ne saat 11.00'de geldi. 11.45'te kürsüye çıktı.



Füze kalkanı ve silah lobileri



Yaklaşık bir saat süren konuşmasında; partisini 'AKP'nin yedeği' olarak görenlere de, söylem itibarıyla CHP'ye benzetenlere de cevap niteliğinde mesajlar vardı. Kurtulmuş, AKP'yi en çok 'füze kalkanı' konusunda eleştirdi.



Has Parti Genel Başkanı, 'füze kalkanı' projesini ciddi biçimde dert etmiş görünüyor. Projenin arkasında 'silah lobilerinin' yer aldığını sık vurgulamaktan kaçınmıyor. İktisat profesörü olduğu hatırlandığında, 'düzeltici savaş' kuramlarına aşina olanlar için bu tespit, daha güçlü bir anlam yükleniyor.



Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'e sert çıkan Lübnan'daki konuşmasını zevkle dinlediğini söylerken 'Peki Irak'taki katiller, Afganistan'daki katiller?' diyerek hükümetin, ABD'ye karşı ihtiyatlı üslubunu yeriyor.



Kurtulmuş CHP'yi ise 'sosyal demokrasi ilkelerine aykırı tutumları' üzerinden eleştirerek, 'Belediye sigortasız işçi çalıştırarak, parti meclisine kızarak sosyal demokrat olunmaz' dedi.

Has Parti'nin varlığını, 'Türkiye sosyolojisinin yeni bir siyasete ihtiyacı ve güçlünün zayıfı ezmemesi için siyaset' diye açıklayan Kurtulmuş'un, 'Bizi sağcılık, solculuk liberallik muhafazakarlık bağlamaz. Bizi vicdan ahlak ve medeniyet bağlar' cümlesi en çok alkış alan sözlerinden biri oldu.



"Sol retorik 'Saatte' olabilie miydi?"

Kurtulmuş bunları söylerken, salondaki pankartların dili biraz daha farklıydı. Nazım Hikmet'in 'Güneş'e akın var' şiirine nazire yapan büyük mavi pankart ile 'Şafak devrim vaktidir', 'Güneşe el sallayın', 'İnkılaba az kaldı' yazan diğerlerinin akla getirdiği soru şu oldu: 'Bu sıra dışı retorik, kopuşun yaşanmadığı Saadet Partisi'nde ortaya çıkabilir miydi?'



'Grup yorum' ve HAS Parti



Dahası, soruyu güçlendiren bir önemli bir ayrıntı daha var: Parti marşı. 28 gün gibi kısa bir sürede kurulup örgütlenen Halkın Sesi Partisi'nin dünkü ilk kongresinde, yeni bestelenmiş parti marşı da ilk kez çalındı:







"Zalimlerin ensesinde yoksulların nefesi

Kursaklarında kalacak Karunların meyvesi

Gün güne eklenecek umudu büyütecek

Yeri göğü inletecek halkın sesi"



Ezgi, sözler ve ritm... Tanıdıktı. Sorum Teoman Bey'e iletildi. Gelen yanıt şaşırtıcıydı: 'Grup Yorum'. Haspar'ın parti marşını 80 darbesine tepki olarak kurulan, üyeleri defalarca gözaltına alınıp işkence gören, dağılma tehlikelerini atlatıp her seferinde yeniden toparlanan Grup Yorum yapmıştı.



Grup Yorum'un -telif bedeli karşılığında bile olsa- Has Par için marş bestelemesi, siyasetin yeni dinamikleri konusunda, kaydadeğer bir nottur.





(Çiğdem Toker'in Akşam gazetesindeki köşesinden)



