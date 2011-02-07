HAS Parti'den Taksim'de 'deve'li protesto

T24 - İstanbul Beyoğlu'nda toplanan Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) üyesi bir grup, Mısır halkının Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek rejimine karşı başlattığı isyana bir deve ile yaptıkları yürüyüşle destek verdi. Yürüyüşe katılanlar "Son firavun Mübarek" dedikleri, yüzünde firavun maskesi bulunan temsili Mübarek’i deve üstünden indirdiler.



HAS Parti İstanbul İl Teşkilatı üyesi yaklaşık 300 kişilik grup saat 13.00 sıralarında Galatasaray Lisesi önünde bir araya geldi. Grup, "Taksim’den Tahrir’e selam", "Son firavun, halkının sesini dinle", "Halkın sesi Mısır’dan yükseliyor" yazılı çeşitli dövizler açtılar. Destek eylemine katılanlar "Mısır halkı yalnız değildir" şeklinde sloganlarıyla İstiklal Caddesi’nden Taksim’e doğru yürüyüşe geçti. Yüzünde firavun maskesi bulunan Mübarek’i temsil eden bir partili, deveye bindi. Temsili Mübarek diğer partililer tarafından aşağı indirildi ve kişi deve üzerine çıkarak Türk bayrağı açtı.



Taksim'den Mısır'a selam gönderiyoruz

HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu’nun da katıldığı ve Taksim Meydanı"nda biten yürüyüş sonunda grup adına açıklamayı İstanbul İl Başkanı Abdullah Demirhan yaptı.

Demirhan, Tunus’tan sonra Mısır halkının da özgürlük ve adalet arayışlarının gereğini yerine getirmek amacıyla 12 gündür meydanlarda olduğunu söyledi. Bugün dünyanın 4 bir tarafında özgürlükten ve adaletten yana olan herkesin Mısır halkı ile dayanışma içinde olduğunu belirten Demirhan, "Bu yüzden bugün Taksim’den Tahrir’e selam gönderiyoruz. Mısır’da halkın sesi yoksulluğa karşı, gençlerin işsizliğe mahkum edildiği sisteme karşı, ABD-İsrail yanlısı işbirlikçilere karşı, firavun ve karunlara karşı yükselmektedir. Duamız, fikrimiz, desteğimiz Mısır’ın mazlum halkının yanındadır. Bugün Mısır’da yaşananlar basit bir öfke patlaması değildir. Küresel bir medeniyet krizinin uyarıcısı ilk adımlarıdır. İnanıyoruz ki, halkın sesi deniz olup, firavunları ve karunları boğacaktır. Kazanan ayrımcılık değil adalet olacak. Kazanan yolsuzluk değil, dürüstlük olacak. Kazanan tek adam diktatörlüğü değil, özgürlük olacak" dedi.

Grup, basın açıklamasını ardından sessizce dağıldı.