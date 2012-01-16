HAS Parti'den 28 Şubat'a suç duyurusu

T24- "28 Şubat dönemine" bir suç duyurusu da HAS Parti'den geldi. HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı Şeref Malkoç ve beraberindeki parti yöneticileri, 28 Şubat dönemiyle ilgili sorumluların cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu.



Malkoç, Ankara Adliyesi'ni gelerek, 28 Şubat döneminin mağdurlarını temsilen sürecin sorumlularının cezalandırılması için suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi. Dilekçede, "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemekten dolayı dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak, emekli Tümgeneral Osman Özbek ve dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz" TCK hükümleri uyarınca işlem yapılması istenerek, diğer ilgililerle ilgili bilgilere yer verildi.



Suç duyurusunda bulunanlar arasında, 28 Şubat döneminde Devlet Bakanlığı yapmış Teoman Rıza Güneri'nin, milletvekilliği yapmış Kazım Arslan, Cafer Güneş ve Mehmet Bekaroğlu'nun da yer aldığını belirten Malkoç, Türkiye'de milletin oylarıyla seçilen meşru hükümetlerin, ancak milletin oylarıyla iktidardan indirilebileceğini kaydetti. Malkoç, "O dönemi hatırladığımızda Genelkurmay kararg'hında, dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'a omuz atan askerler vardı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Başbakanına ağır hakaretlerde bulunan, devlet geleneğine ve terbiyesine uymayan sözler söyleyen paşalar vardı. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmamalı" dedi. Yargıtay'daki, Danıştay'daki hakim ve savcıları, Genelkurmay karargahına çağırıp, talimatla oturtan, kaldıran, alkışlatan komutanlar bulunduğunu savunan Malkoç, "Bu yanlışlıklar milletimizin vicdanında kanayan yaradır. Yine bu dönemde onbinlerce yavrumuz okulundan, eğitim hakkından edildi. Binlerce insanımız fişlendi. Türkiye'de bir daha bunların olmaması için biz bu dilekçeyi veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Dilekçede, şüphelilerin tutuklanması talep edildi.