Has Parti: Sorumlusu AKP'dir!

T24 - YSK’nın 7 BDP’linin milletvekili adaylıklaırını, eski mahkumiyetleri gerekçe göstererek iptal etmesine siyasi partilerden tepki gecikmedi. CHP'li Sezgin Tanrıkulu YSK'nın veto kararını siyaseten meşru görmediklerini söylerken, AK Parti adına konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ise siyasi katılımları engelleyen bütün tasarrufların karşısında olduklarını söyledi.



YSK'nın kararına en sert tepki ise Has Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'tan geldi, Kurutulmuş, partisi adına yaptığı basın açıklamasında, 'Demokrasimiz açısından vahim sonuçlar doğurabilecek bu karardan esas olarak 9 yıldır iktidarda bulunan Ak Parti sorumludur' dedi.





'SEÇİMLER MEŞRUİYETİNİ KAYBETME NOKTASINA GELDİ'



Has Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 'Hiç kimse bu durumu “mahkeme kararıdır, yapılacak bir şey yok” diye geçiştiremez” diyen Kurtulmuş, basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Gerekçesi ve dayanakları ne olursa olsun, bu karar 12 Eylül cuntasının vetolarını andırmaktadır. Demokratikliği ve adilliği %10 barajı nedeniyle zaten tartışma konusu olan 12 Haziran seçimleri, YSK’nın bu kararı ile demokratik meşruiyetini bütünüyle kaybetme noktasına gelmiştir. Endişe ederiz ki, seçimin güvenliğini, hatta ülke barışını ciddi bir şekilde tehdit edecek sonuçlar doğurabilir' dedi





'KARARDAN AKP SORUMLUDUR'



Kurtulmuş, “YSK tarafından verilen bu kararın hukukiliğini elbette hukukçular tartışacaklardır. Ama bu karar hazırlanması ve sonuçları itibariyle siyasaldır. Demokrasimiz açısından vahim sonuçlar doğurabilecek bu karardan esas olarak 9 yıldır iktidarda bulunan Ak Parti sorumludur. Eğer Ak Parti, Türkiye’nin demokratikleşmesi için elzem olan bu düzenlemeleri 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan “Anayasa Referandumuna” koysaydı bugün böyle bir garabeti yaşamayacaktık. Ayrıca, oy oranı düşük partilerin hazine yardımı almalarını engellemek için kolayca bir araya gelip yasa çıkaran AK Parti ve CHP eğer %10 seçim barajını kaldırsalardı bunlar yine yaşanmayacaktı” diyerek ülkenin demokratikleşmesi için gerekli adımları atmayan Ak Parti iktidarını eleştirdi.





'AKP VE CHP İSTERSE SORUN ÇÖZÜLEBİLİR'



İktidar ve muhalefete çağrıda bulanan Kurtulmuş basın açıklamasını şöyle tamamladı: “Şimdi Ak Parti ve CHP’ye düşen önemli bir görev var. Vakit geçmiş değildir, derhal Meclis’i toplayıp bu tehlikeli tabloyu düzeltecek Anayasal ve yasal değişiklikleri yapsınlar. Ak Parti ve CHP oynadıkları demokrasi oyunundan vazgeçip; ülkeyi sürükledikleri çıkmazı görsünler. 12 milletvekilini paylaşmaları onlara bir şey kazandırmaz ama Türkiye’ye çok şey kaybettirir. Has Parti ilgili organlarını toplayıp bu vahim gelişmeyi değerlendirecek ve alınan kararı kamuoyu ile paylaşacaktır”





CHP: SİYASETEN MEŞRU GÖRMÜYORUZ



AKP HEM YSK'YI HEM BDP'Yİ ELEŞTİRDİ



AK Parti ise hem YSK'yı hem BDP'nin tavrını eleştirdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, siyasi katılımları engelleyen bütün tasarrufların karşısında olduklarını söyledi.



BDP'lilerin "Bu bir komplo" yorumuna da tepki gösteren Çelik, "Bu bir komplo ise BDP'nin de buna ne kadar teşne olduğu ortaya çıkıyor" dedi.





'BDP KARARI KULLANIYOR'



BDP'nin Yüksek Seçim Kurulu kararını kullanarak AK Parti ile çatışma zemini yaratma gayretinde olduğunu savunan Çelik, "Gerçekten Kürt sorununu çözmek istiyorlarsa, yapmaları gereken terörü adres göstermek değil, demokratik taleplerin ivmesini yükseltmektir" diye konuştu.