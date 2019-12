-HAS PARTİ SEÇİM OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI BATMAN (A.A) - 11.05.2011 - Batman'da HAS Parti seçim otobüsüne bir grup taşla saldırdı. Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı Sanat Sokağı girişinde bir grubun saldırısı sonucu, HAS Parti'nin seçim otobüsünün camları kırıldı. Saldırıyı gerçekleştirenler ara sokaklara kaçtı. Polis, taşlı saldırıyı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.