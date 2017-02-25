HAS Parti kurucularından Prof. İslam: İfade özgürlüğünü engellemek peygamberlerin değil, firavunların politikası!

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un, AKP'ye katılmadan önce Genel Başkanlığı'nı yaptığı Halkın Sesi Partisi'nde (HAS Parti) birlikte siyaset yaptığı Prof. Cihangir İslam, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Bu anayasanın bizi otoriterleşmeye götüreceğini, yarın öbür gün hukuk cambazlarının elinde totaliterleşmeye yol açacağını düşünüyorum" dedi. İslam, kanun hükmünde kararnameler (KHK) kapsamında yapılan ihraçlara ilişkin olarak da "Sözün engellenmesi peygamberlerin değil, firavunların politikasıdır. İfade özgürlüğünün engellenmesi peygamberlerin değil, baskıcı unsurların, despotların politikasıdır" ifadesini kullandı.

Cihangir İslam, 686 sayılı KHK ile Kafkas Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilmişti.

KRT'de Cağlar Cilara'nın sunup yönettiği programda konuşan Cihangir İslam'ın açıklamaları şöyle:

"KHK’dan atılan, ihraç edilen, maaşları kesilen, şu anda gerçekten ailelerinin sefalet yaşadığını bildiğim bir güruh var. Ben bu topluluğa, postmodern toplama kampına alınmış bir grup diyorum. İnsanları hiç etme, yok etme teşebbüsüdür. Hakikatın takipçisi olursanız başınıza mutlaka belalar gelir. İktidarlar, hakikatle yola çıkıp zaman içinde gücün kutsallığına teslim olabilirler. Bugün de bunun çarpık bir örneğini yaşıyoruz. Ben bunu Müslümanlara söylüyorum. Bütün sözleri dinleyeceksiniz ve sizin hakikat diye bir derdiniz varsa, zaten siz uygun olanını, aklınızı ve kalbinizi tam kapasiteyle çalıştırıp bulabilirsiniz. Sözün söyletilmemesi, yine Müslümanlara hatırlatıyorum özellikle. Sözün engellenmesi peygamberlerin değil, firavunların politikasıdır. İfade özgürlüğünün engellenmesi peygamberlerin değil, baskıcı unsurların, despotların politikasıdır. Bakın, kitabın üslubunda da, Kuran’dan bahsediyorum. Allah birtakım şeyleri insanlarla tartışıyor. Bundan hiç ders çıkarmayacak mı insanlar? Peygamberlerin hayatına bakınız. İnsanları susturmak yoluna değil, tamam bazen fikir tartışması yaşanabilir, yöneticilerin bir toplum üzerindeki hakimiyetini artırmak, dinin temel felsefesine terstir. Din sivil bir şeydir. Din resmi bir kurumsallaşma yönünde değil, insanlardan yana olan bir çağrıdır. Bu anayasanın bizi otoriterleşmeye götüreceğini, yarın öbür gün hukuk cambazlarının elinde totaliterleşmeye yol açacağını düşünüyorum. Bu yetkileri bana versen korkarım ve kabul etmem"

Prof. Cihangir İslam, başörtülü ilk milletvekili olarak Fazilet Partisi'nden Meclis'e giren Merve Kavakçı'nın da eşi. İslam ve Kavakçı 2010 yılında evlenmişti. Merve Kavakçı’nın kardeşi Ravza Kavakçı, halen AKP milletvekili olarak TBMM’de görev yapıyor.