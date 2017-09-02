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Dünya
Deutsche Welle

Harvey Kasırgası’nın ardından

ABD’nin son 12 yılda yaşadığı en şiddetli kasırganın ardından hayat normale dönüyor. Ancak felaketin maddi ve manevi faaliyeti büyük izler bıraktı.

02 Eylül 2017 18:58

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde 26 Ağustos’tan beri etkili olan Harvey Kasırgası’nın neden olduğu felaketin faturası ortaya çıkıyor.

Bir milyondan fazla insanın hayatını doğrudan etkileyen kasırgada şu ana kadar 42 kişi yaşamını yitirdi.

Evlerini terk etmek zorunda kalan ve sel sularından kurtarılan on binlerce kişi geri dönmeye başlarken, taşan nehirlerin yarattığı zarardan dolayı yüz binlercesinin de içme suyuna erişimi halen sağlanamadı.

Teksas eyaletinin son 50 yılda karşılaştığı en büyük kasırga olan Harvey, aynı zamanda 2005 yılındaki Katrina Kasırgası’ndan bu yana ülkenin yaşadığı en büyük doğal felaket.

Aynı zamanda kasırganın en çok zarar verdiği yerleşimlerden birisinin ABD’nin en kalabalık dördüncü kenti Houston olması da felaketin ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini katlamış durumda.

Yetkililerin yaptığı açıklamada kentin yüzde 70’i felaket sırasında 45 cm derinliğinde sel suları altında kaldı.

Trump eleştiriliyor

Kasırganın yıkıcı etkisini göstermesinden ancak birkaç gün sonra bölgeye giden ABD Başkanı Donald Trump, felaketten etkilenen kazazedeleri ziyaret etmemesi ve sadece kurtarma faaliyetlerini uzaktan izlemesi nedeniyle eleştirilmişti.

Devletin felakete müdahale çalışmalarını takip eden ve ağırlıklı olarak lojistik meselelere değinen Başkan’ın karşı karşıya kaldığı eleştiriler sonrası bir açıklama yapan Beyaz Saray, Trump’ın cumartesi günü kazazedeler ve gönüllü kurtarma görevlileri ile buluşmak üzere Houston’a gideceğini bildirdi.

Hükümet ayrıca kurtarma ve yeniden yapılanma faaliyetleri için Kongre’den 7 milyar 850 bin dolar kaynak talebinde bulundu. Teksas Valisi Greg Abbott ise felaketin izlerinin silinmesi ve yaşamın kasırga öncesi şartlara döndürülebilmesi için 125 milyar dolara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Harvey Kasırgası ABD’nin güney sahillerinde 480 kilometrelik bir şeritte aşırı yağışlar ve takip eden sellerle etkili oldu. Ayrıca kasırga nedeniyle sular altında kalan bir kimya fabrikasında iki kere yangın çıktı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP,ÇÖ/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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