Harvard'da 60 öğrenci okuldan atıldı



Dünyanın önde gelen okullarından biri olan Harvard Üniversitesi, kopya skandalıyla sarsıldı. 60 öğrenci okuldan uzaklaştırıldı, 65 öğrenciye ise disiplin cezası verildi.

Pek çok öğrencinin rüyasını süsyleyen Harvard Üniversitesi’nde kopya şoku yaşanıyor.

125 öğrencinin siyaset bilimi derslerinden birinde kopya çektikleri belirlendi.

ABD Kongresi dersinin final sınavında 256 kişilik sınıfın neredeyse yarısının sorulara aynı cevapları vermeleri üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, öğrencilere gönderdiği e-mail’de kopya çektiği tespit edilen 60 öğrencinin okuldan uzaklaştırtıldığını, 65’ine ise disiplin cezası verildiğini bildirdi.

Uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin 2-4 dönem okula gidemeyeceği belirtiliyor.