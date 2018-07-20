Harvard'a 1.5 milyon liralık kulaç!

2017 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda erkekler 50 metre kelebekte altın madalya kazanan Ümit Can Güreş, Harvard Üniversitesi’nden lisans eğitimi için yıllık yaklaşık 80 bin dolarlık burs kazandı. Ekonomi okumak isteyen Güreş, Harvard takımıyla yüzme yarışmalarına da katılmaya hazırlanıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Özel Alman Lisesi’nden yüksek bir ortalamayla bu yıl mezun olan Ümit Can Güreş, birçok Türkiye birinciliğinin yanı sıra 2017’de Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda erkekler 50 metre kelebekte altın madalya kazandı. Başarılı sporcu, dört yıllık lisans eğitimi için öğrenim ücreti, yurt ve sağlık sigortası gibi harcamalar dahil 320 bin dolar (1.5 milyon TL) bursla Harvard’a kabul edildi.

Ekonomi eğitimi alırken, yarışmalarda da dereceler elde etmek isteyen Güreş, kabul sürecini ve hedeflerini Hürriyet’e anlattı:

Her şey bir maille başladı

Türkiye, Avrupa ve dünyadaki birçok yüzme şampiyonasında önemli dereceler elde ettim. Geçen yıl derecelerimi, ABD’de yüzme sporuyla ilgili öğrenci ve koçların üye olduğu popüler bir internet sitesinde paylaştım. Birkaç gün sonra Harvard Üniversitesi’nin yüzme takımı koçundan, başarılarımdan çok etkilendiğini belirten bir e-posta aldım. Onun mentörlüğüyle Harvard’a başvurdum. Bu süreçte kabul edilmem için çok büyük destek verdi. Pittsburgh ve Teksas A&M gibi birçok lider üniversitenin yüzme takımı koçlarından da mailler geldi. Ancak Harvard’da ekonomi okumak istiyordum. Kabullerin belli olduğu ocaktan bir-iki ay önce tam burslu olarak kabul edildiğimi öğrendim.

Yüzme gibi disiplin gerektiren bir sporun, akademik başarımdaki payı çok büyük. Bu sayede disiplini öğrendim. Hem spor hem de okulu bir arada yürüten arkadaşlarım, sevdikleri işten vazgeçmesin. Zorluklara göğüs gersin. Başarılı olduğunuzda, değdiğini göreceksiniz. Yılmadan devam etmek çok önemli. Ara sıra yüzmeyi bırakma noktasına geldiğim oldu. Dönüp bakınca devam ettiğim için çok mutluyum.