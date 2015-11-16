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Dünya

Harvard Üniversitesi’nde bomba paniği, binalar boşaltıldı

Okul yönetimi, bomba ihbarının teyit edilemediğini ancak bazı binaların boşaltıldığını duyurdu

16 Kasım 2015 21:46

ABD’nin MassachuCambridge kentinde bulunan Harvard Üniversitesi’ndaki bazı binalar, doğrulanamayan bir bomba ihbarının ardından boşaltıldı. 

Twitter hesabından konuya dair bir açıklama yapan Harvard Üniversitesi, bilim merkezi ile Sever, Emerson ve Thayer binalarının boşaltıldığını duyurdu.

Üniversite polisi, 4 ayrı yerleşkeyi boşaltırken, ünlü Harvard Bahçesi'ne girişler durduruldu, bomba uzmanlarının binalar ve bahçe içerisinde bomba araştırması yaptığı belirtildi. Doğruluğu şimdilik bilinmeyen bomba ihbarları yüzünden, Harvard Üniversitesi çevresi ve Harvard meydanı, polis, itfaiye ve ilk yardım araçları ile doldu.

Harvard Üniversitesi'nin bulunduğu Massachusetts eyaletinde, Fitchburg Eyalet Üniversitesi'nin McKay kampüsünün de bomba tehdidi yüzünden boşaltıldığı ve Cape Cod Community College'da ise aynı gerekçeyle pazartesi günü derslerin iptal edildiği duyuruldu.

Üniversite kampüsünde güvenlik önlemleri alan polisin şu ana kadar bomba tehdidini doğrulayacak herhangi bir unsura rastlamadığı ancak binalardaki aramaların sürdüğü açıklandı.

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