Harvard Üniversitesi Türk bonosu aldı

T24 - Harvard Üniversitesi İsrail şirketlerindeki milyonlarca dolarlık hisselerini sattı. Onun yerine 10 milyon dolarlık Türk bonosu satın aldı.

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard, portföyünde yer alan 5 İsrail şirketinin toplam 48 milyon dolarlık hisse senedini elden çıkardı. Bunun yerine 10 milyon dolarlık Türk bonosu satın aldı.

Üniversite yönetimi, bunun ekonomik bir karar olduğunu, İsrail'i boykot amacı taşımadığını vurguladı.

Harvard, Filistin yanlısı gruplara göre Harvard Üniversitesi, İsrail'in Gazze politikası ve filo baskınını protesto etmek için böyle bir karar aldı. Ancak Harvard yönetimi bu yöndeki iddiaları kesin bir dille yalanlıyor.

Tamamn ekonomik

Üniversite sözcüsü kararın tamamen ekonomik olduğunu, İsrail'e yönelik tepki olmadığını vurguladı.

Harvard'a göre, İsrail şirketlerinin hisseleri gelişmekte olan ülkeler portföyünde bulunuyordu. Ancak israil'in statüsü gelişmiş ülke pazarına yükseltilince, üniversite de hisseleri satma kararı aldı.

İsrail'in boykot edilmesi için Harvard Üniversitesi'ne uzun süredir yoğun baskı uygulanıyordu.

Dünyanın en köklü üniversitelerinden olan Harvard, 35 milyar dolarlık varlığa sahip.

Çin'i boykot etmişti

Üniversite 2005 yılında Petro China hisselerini de Çin'in Darfur'da soykırım yapan Sudan hükümetiyle ilişkileri nedeniyle satmıştı.

Ancak o zaman satışın boykot amacı taşıdığını açıkça kabul etmişti.