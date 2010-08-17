T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Harvard Üniversitesi Türk bonosu aldı

Harvard Üniversitesi İsrail şirketlerindeki milyonlarca dolarlık hisselerini sattı. Onun yerine 10 milyon dolarlık Türk bonosu satın aldı.

17 Ağustos 2010 03:00

T24 - Harvard Üniversitesi İsrail şirketlerindeki milyonlarca dolarlık hisselerini sattı. Onun yerine 10 milyon dolarlık Türk bonosu satın aldı.

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard, portföyünde yer alan 5 İsrail şirketinin toplam 48 milyon dolarlık hisse senedini elden çıkardı. Bunun yerine 10 milyon dolarlık Türk bonosu satın aldı.

Üniversite yönetimi, bunun ekonomik bir karar olduğunu, İsrail'i boykot amacı taşımadığını vurguladı.

Harvard, Filistin yanlısı gruplara göre Harvard Üniversitesi, İsrail'in Gazze politikası ve filo baskınını protesto etmek için böyle bir karar aldı. Ancak Harvard yönetimi bu yöndeki iddiaları kesin bir dille yalanlıyor.

　

Tamamn ekonomik

Üniversite sözcüsü kararın tamamen ekonomik olduğunu, İsrail'e yönelik tepki olmadığını vurguladı.

Harvard'a göre, İsrail şirketlerinin hisseleri gelişmekte olan ülkeler portföyünde bulunuyordu. Ancak israil'in statüsü gelişmiş ülke pazarına yükseltilince, üniversite de hisseleri satma kararı aldı.

İsrail'in boykot edilmesi için Harvard Üniversitesi'ne uzun süredir yoğun baskı uygulanıyordu.

Dünyanın en köklü üniversitelerinden olan Harvard, 35 milyar dolarlık varlığa sahip.

　

Çin'i boykot etmişti

Üniversite 2005 yılında Petro China hisselerini de Çin'in Darfur'da soykırım yapan Sudan hükümetiyle ilişkileri nedeniyle satmıştı.

Ancak o zaman satışın boykot amacı taşıdığını açıkça kabul etmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24