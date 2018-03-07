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Ekonomi

Harvard profesöründen karamsar Bitcoin tahmini

"Bitcoin'in değerinin gelecek 10 yılda 100 dolar seviyesine düşmesi olasılığı, 100 bin dolar seviyesinden işlem görmesi olasılığından daha büyük"

07 Mart 2018 04:17

ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi'nde görev alan Profesör Kenneth Rogoff, "Bitcoin'in 100 dolara düşme olasılığı yüksek" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, geride bıraktığımız 2017'de 20 bin dolar bandını test eden ancak son aylarda eski seviyesine ulaşmaktan uzak bir grafik çizen Bitcoin ile ilgili oldukça karamsar bir tahmin geldi.
Harvard Üniversitesi'nden Profesör Rogoff, çok  konuşulacak bir tahminde bulundu.

Bitcoin'in değerinin gelecek 10 yılda 100 dolar seviyesine  düşmesi olasılığının, 100 bin dolar seviyesinden işlem görmesi olasılığından daha büyük olduğunu söyledi.

ABD'li CNBC'ye konuşan Rogoff, "Kara para aklama ve vergi kaçırma için kullanılma olasılıklarını ortadan kaldırdığınızda, dijital paraların bir işlem aracı olarak kullanımları çok küçük" dedi.

3 Ocak 2009'da sessiz sedasız kullanıma giren Bitcoin özellikle 2017'deki çıkışı ile pek çok kişinin merceğinde. Bitcoin'e yatırım yapmayı düşünenlerdenseniz bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.  

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