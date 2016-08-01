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Harvard profesörü Dani Rodrik: Türkiye’nin demokrasiye geri dönebileceğinden umudu kestim

"İç savaş tehdidi var"

01 Ağustos 2016 11:07


Harvard Üniversitesi profesörü Dani Rodrik, darbe girişiminin ardından Türkiye’nin demokratik sisteme geri dönebileceğinden umudunu kestiğini söyledi. Balyoz davasında tutuklanan emekli General Çetin Doğan’ın damadı olan Rodrik, “Türkiye en iyi ihtimalle Malezya, en kötü ihtimalle Afganistan olur. En kötü senaryo ise iç savaş tehdidi” dedi.

Almanya’nın Welt am Sonntag gazetesine konuşan Rodrik, şunları söyledi:

“Bence en iyi hal senaryosu Türkiye’nin bir tür Malezya’ya dönüşmesi olur: Ekonomik olarak gelişen ama kültürel olarak çok muhafazakâr, Batı standartlarında demokrasisi olmayan, azınlıkların ve siyasi muhaliflerin kötü muamele gördüğü bir ülke. Bu elimizdeki gerçekçi seçenekler içinden en hayra yorulabilecek olanı."

En kötü hal senaryosunda Sünniler, Aleviler, Türkler, Kürtler arasında iç savaş tehdidini getiren uluslararası ekonomi profesörü, bu durumda ülkenin parçalanacağını öngördü. "Terörden gündelik korku normalleşebilir, Türkiye ikinci bir Afganistan’a dönüşebilir" dedi.

Türkiye’nin AB üyeliği ihtimalinin hiç kalmadığını belirten Rodrik, Türkiye’nin içine düştüğü durumda AB’nin de sorumluluğu olduğunu söyledi. AB’nin Erdoğan yönetimine baştan sert çizgi çekseydi şimdi daha iyi bir pazarlık pozisyonunda olacağını ifade eden Rodrik, “Türkiye’nin 2007’den beri yaptığı gibi hiçbir AB üyesinin hukuk devletine bu kadar zarar vermesine izin verilemeyeceğini” dile getirdi. AB’nin sığınmacı krizinde Türkiye’ye boyun eğmesiyle övünecek hali olmadığına dikkat çekti.

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