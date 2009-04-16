Harvard profesörleri de işsiz kalacak

Dünyanın en saygın üniversitelerinin başında gelen Harvard'ın Bilim ve Sanat Fakültesi, bağışlardaki sert düşüş nedeniyle araştırma çalışmalarında kısıntıya gidecek.

Küresel eknomik kriz, dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Harvard'ı da olumsuz etkiledi.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan ve dünyanın en fazla bağış toplayan üniversitesi konumunda olan bilim yuvası, Bilim ve Sanat Fakültesi'ndeki bazı harcamalarında kısıntıya gidiyor.



Bugüne kadar bağışlardan aslan payını alan fakülte, zenginlerin kriz nedeniyle kendi derdine düşmesi nedeniyle zor bir döneme girdi.



Gazeteport’un haberine göre, krizle birlikte fakültenin bütçesinde 220 milyon dolarlık azalma meydana geldi. Fakülte Dekanı Michael Smith, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada,

"Bağışlardaki azalma nedeniyle kadromuzda yüzde 19'luk bir azaltma yapacağız. Bundan böyle önemli çalışma gruplarında öğrenciler daha aktif çalışacak. Okula yapılan genel bağışlarda yüzde 30'luk azalma görülüyor. Fakülte için yeni bir bina ve yeni araç-gereç yatırımları yapıyoruz. Bu yatırımlarda hız kesmek istemiyoruz" dedi.



Dünyanın en fazla bağış toplayan üniversitesi



Harvard, 36.9 milyar dolarlık bağış oranıyla dünyanın en fazla bağış toplayan üniversitesi. Bilim ve Sanat fakültesinin payı ise 17. 4 milyar dolar civarında. Fakülte, küresel kriz nedeniyle bu yılki harcamalarında 4 milyon dolarlık bir kesintiye gitmeyi planlıyor.



Harvard yönetimi, bu yıl toplam bütçenin geçen yıla oranla yüzde 8'lik bir düşüş içinde olduğunu, Bilim ve Sanat Fakültesi'ne yapılan bağışların ise 2010 - 2011 eğitim yılında yüzde 12 oranında düşüş içinde olacağını ön görüklerini söyledi.



Erken emeklilik isteniyor



Bünyesinde bin 100 bölüm ve 3 bin 500 kadrolu eğitimci barındıran fakültede bazı isimlerden erken emeklilik isteneceği de gelen bilgiler arasında.



Fakülte Sözcüsü Robert Mitchell ise, kadroda yer alan bazı eğitimcilerin sendikaya bağlı olduğunu, yeni düzenlemenin de bir an önce hayata geçmesi için çalışmaların yapıldığını söyledi.

Fakültenin öğrenci birliklerinden yapılan açıklada ise, şirketlere bağlı olan ve sözleşmeli olarak Harvard'da görev yapan bazı kişilerin de işine son verileceği ifade edildi.



Dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olan Harvard, bugüne kadar bünyesinde topladığı milyarlarca dolar bağışların kriz nedeniyle azalmasıyla birlikye tıpkı özel bir şirket gibi 'maliyetleri azaltma ve işçi çıkarma' girişimi içine girdi.

