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Dünya

Harvard öğrenci-öğretim üyesi ilişkisini yasakladı

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard, insel istismarın önüne geçmek amacıyla öğrenci ve öğretim üyeleri arasında romantik ilişki kurulmasını yasakladı

06 Şubat 2015 19:52

ABD 'nin seçkin üniversitelerinden Harvard cinsel istismarın önüne geçmek için aldığı yasakla gündeme geldi. Üniversite, öğrenci ve öğretim üyeleri arasında gönül ilişkisi kurulmasına tamamen yasak getirdi.

NTV'de yer alan habere göre, ilişki yaşayan lisans öğrencisi ile akademik personele artık yaptırım uygulanacak. Karara gerekçe olarak iki grup arasındaki statü farkının cinsel istismara neden olabileceği gösteriliyor. Öğrenci ve öğretim üyesi arasındaki ilişkinin odağındaeğitim olması gerektiği vurgulanıyor.
 

2010'da Yale'a yasak getirilmişti

 

Yasağın getirilmesinde rol oynayan profesörlerden biri, ''Öğrenciler, üniversiteye bizden bir şeyler öğrenmek için geliyor. Onlarla romantik bağ kurmak için burada değiliz'' dedi. Harvard Üniversitesi bu konuda ABD'deki tek örnek değil. Rakibi Yale 2010'da böyle bir yasak getirmişti. Connecticut Üniversitesi'nde de öğrenci ve öğretim üyelerinin ilişki yaşaması 2013'ten bu yana yasak.

Harvard'da 2 bin 400 akademik personel, 6 bin 700 de lisans öğrencisi bulunuyor. Üniversite ABD hükümetinin taciz şikayetlerini iyi soruşturmamakla suçladığı 55 kurum arasında yer almıştı.

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