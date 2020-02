Harun Tekin resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin'i transfer etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Harun Tekin'le 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola, doğduğu şehir İzmir'de Menemen Belediyespor'un altyapısında başlayan 29 yaşındaki kaleci, profesyonel kariyerine İstanbul Güngörenspor'da geçiş yaptı. Bursaspor'a 2010 yılında transfer olan Tekin, yeşil-beyazlı formayı birinci kaleci olarak 2014-2015 sezonunda giymeye başladı.

Geçen sezon 31 maça çıkan Harun Tekin, bu sezon da ligin ilk 3 haftasında Bursaspor'un kalesini korudu. Harun, ligin ilk haftasında 11 Ağustos'ta Bursaspor'un deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği maçta da yeşil-beyazlıların kalesini korumuştu.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrolarına da davet edilen Tekin, iki kez ay-yıldızlı formayı giydi. Tekin, Fenerbahçe'de memleketi İzmir'in plakası olan '35' numarayı, formasında taşıyacak.

Damien Comolli: Harun harika reflekslere sahip

Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli, Harun Tekin'in imza töreninde transfer ile ilgili açıklamalarda bulunurken Hraun Tekin'e de övgüler yağdırdı.

Sportif Direktör Damien Comolli, “Fenerbahçe’de görmek istediğimiz her şeyi Harun temsil ediyor. Harun saha içinde iyi bir oyuncu olmasının yanında, çok güçlü bir kişiliğe ve lider ruha sahip. Takımında kaptanlık yapmış bir isim. Gerçekten yönetim kurulumuz olarak O’nu Fenerbahçe’de gördüğümüz için çok mutluyuz. Kaleci olarak da harika reflekslere sahip. Sahada çok yetenekli. Fit ve formda” değerlendirmesinde bulundu.



Comolli, yarın gece sona erecek transfer dönemi ile ilgili de, “Transfer dönemi yakında sona eriyor fakat daha sona ermedi. Daha vaktimiz var ve halen her şey olabilir. Benim kendimi nasıl hissettiğim önemli değil. Önemli olan başarılı olmamız ve her şeyin öncesinde tabii ki de cumartesi günü sahadan galibiyetle ayrılmamız” ifadelerini kullandı.