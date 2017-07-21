T24 LogoT24 Logo
Gündem

Harun Kolçak son yolculuğuna uğurlandı

Harun Kolçak, Bursa'nın Gemlik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

21 Temmuz 2017 11:42

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki gece yaşamını yitiren sanatçı Harun Kolçak'ın cenazesi bugün Şişli Teşvikiye Camii'nden öğle namazına müteakip kaldırılmasının ardından ve memleketi Gemlik'e gönderildi. Kolçak, ikindi namazının ardından toprağa veriliyor. Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yaşamını yitiren Harun Kolçak’ın sinema sanatçısı olan babası Eşref Kolçak, Gemlik'teki cenaze törenine sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı öğrenildi. 

Kolçak'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Gemlik'te bulunan Asım Kocabıyık Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, sanatçının babası Eşref Kolçak ve yakınlarının yanı sıra sanatçı arkadaşları Çelik Erişçi, Bedia Akartürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Harun Kolçak’ın 14 Ocak 2010’da yaşamını yitiren annesi Özcan Kolçak, Gemlik İlçe Mezarlığı’na defnedilmişti. Eşine yaptırdığı ve üzerine "Evimin hanımı, çocuğumun anası, benim kadınım" yazısını yazdıran Eşref Kolçak, iki kişilik mezara kendi mezar taşını da yaptırmıştı. Eşref Kolçak’ın mezar taşında ise "Sinema gelecek kuşaklara yazılmış canlı mektuplardır" yazısı yer alıyor.

 

 

ETİKETLER

Harun KolçakcenazenamazŞişli Teşvikiye Camiihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24