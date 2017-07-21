Harun Kolçak son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki gece yaşamını yitiren sanatçı Harun Kolçak'ın cenazesi bugün Şişli Teşvikiye Camii'nden öğle namazına müteakip kaldırılmasının ardından ve memleketi Gemlik'e gönderildi. Kolçak, ikindi namazının ardından toprağa veriliyor. Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yaşamını yitiren Harun Kolçak’ın sinema sanatçısı olan babası Eşref Kolçak, Gemlik'teki cenaze törenine sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı öğrenildi.

Kolçak'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Gemlik'te bulunan Asım Kocabıyık Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, sanatçının babası Eşref Kolçak ve yakınlarının yanı sıra sanatçı arkadaşları Çelik Erişçi, Bedia Akartürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Harun Kolçak’ın 14 Ocak 2010’da yaşamını yitiren annesi Özcan Kolçak, Gemlik İlçe Mezarlığı’na defnedilmişti. Eşine yaptırdığı ve üzerine "Evimin hanımı, çocuğumun anası, benim kadınım" yazısını yazdıran Eşref Kolçak, iki kişilik mezara kendi mezar taşını da yaptırmıştı. Eşref Kolçak’ın mezar taşında ise "Sinema gelecek kuşaklara yazılmış canlı mektuplardır" yazısı yer alıyor.