Harun Erdenay: Federasyon başkanı olmak istiyorum

Türk basketbolunun sembol isimlerinden Harun Erdenay, uzun süredir adının geçtiği Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. Erdenay, “İyi bir oyunculuk kariyeri geçirdim, Milli Takım menajerliği ile TBF’de yöneticilik görevlerinde bulundum. FIBA Avrupa’da da yönetim kurulundayım. Turgay Demirel’in bırakmasının ardından başkanlığa talibim” dedi.

Hürriyet’ten Tolga Yenigün’e konuşan Erdenay gelecek hedeflerini anlattı. Yengün’ün Erdenay ile yaptığı röportaj şöyle:

Erdenay net konuştu: Başkanlığa talibim

Ergin Ataman’ın ay yıldızlılar için en doğru tercih olduğunu belirten Milli Takımlar Menajeri Harun Erdenay, Ataman yönetimindeki Milli Takım’ın İspanya’daki hedefinin büyük olduğunu söyledi. Ergin Ataman’ın takıma olumlu bir hava getireceğinin üzerinde duran Erdenay içini Hürriyet’e döktü...

“Milli Takım koçu için yola çıkarken başkan ve yönetim kurulumuz iki hedef koydu: Obradovic ya da Ataman. Bu ikiliden biri olacaktı. 12 Dev Adam’ın başına Türk koçun gelmesi iyi oldu. ”

‘Langford’u kadroda göreceğiz’

“Milli Takım’ın yeni devşirme oyuncusu ABD’li Keith Langford doğru tercih... Prosedüre bakınca Langford’u Ankara’ya götürüp hemen Türk yapmak kolay değil. Şu an işlemleri tamamlandı diyemem, hocanın da istediği bir isim bize sununca sıcak baktık. İşlemleri başlattık, inşallah onu kadroda göreceğiz.”

‘Hayatım basketbolla geçti’

“Başkanımız Turgay Demirel, bana basketbolu bırakacağım sene Milli Takım menajerliğini teklif etti. Ben de kariyerimi yöneticilikte devam etmek istediğim için hemen kabul ettim. Ve burada çok güzel 8 sene geçirdim. Bu 8 sene içerisinde Turgay Başkan’ın yanında deneyim kazandım. 2 senedir de yönetim kurulu üyesiyim, yani işin o kısmının da değişik bir tecrübesi olduğunu öğrendim.”

'Planlamamı yapıyorum'

“Baktığınızda hayatım basketbolla geçti. Yani hem oynadım, hem de basketbolcu bir aileden geliyorum. Bu tecrübelerimi tabii ki aktarmak isterim. Ama sonuçta önümüzde bir süreç var. Şu anda ben Basketbol Milli Takımı menajeriyim. Çok önemli Dünya Kupası oynayacağız onun için bütün konsantrasyonumu oraya vermiş durumdayım. Başkan, dediği gibi 6 ay daha devam edecek.

Dünya Şampiyonaları oynandıktan sonra ben de gelecek planlarımı yapıyorum. Ve bu planlarım arasında önceliğim Basketbol Federasyonu Başkanlığı.”

‘Her zaman zirveyi hedeflerim’

“Kariyerime yöneticilikte devam ettiğim için bunun en üst seviyesi de Basketbol Federasyonu başkanlığıdır Türkiye’de… Ben yoluma koçluk olarak devam etseydim. Belki Euroleague takımı hedefi koyardım. Ama benim bulunduğum durumda da en üst seviye olan başkanlık da tabii ki en önemli hedefim.

Şu anda FIBA Yönetim Kurulu üyeliğim de var. Orada önümüzdeki 5 senelik dönemde büyük tecrübe kazanacağımı düşünüyorum ve bu deneyimleri Türk basketbolunun gelişmesi için kullanmak isterim.

Fakat TBF Başkanlığı kulüp ve delegelerin vereceği bir karar. Mutlaka çok kaliteli arkadaşlar da aday olacaklardır. Bu süreç sonunda ne olacağını hep beraber göreceğiz.”

‘Tansiyon düşsün’

“Derbide final serisinde yaşanan olaylar sporun fair play ruhunu yansıtmıyor. 100 yılı aşmış köklü kuluplerimizin yönetici ve taraftarlarını sağduyulu olmaya davet ediyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri daima ezeli rakip ama ebedi dost olmuşlardır. Serinin en azından bundan sonraki maç ya da maçlarında tansiyonun düşmesini ve sporun ruhuna uygun şekilde her iki camianın hareket etmesi, hem benim hem de spor kamuoyunun ortak beklentisidir.”

‘Hido’suz gitmek kayıp olur’

“İspanya’daki şansımız gruba bakınca ikincilik önemli. ABD grupta ve şampiyonada favori. İki Avrupa takımı Ukrayna ve Finlandiya’yı altımıza almamız lazım ki ikinci olup çaprazdan Barcelona’da 3. gelen takıma daha büyük şansımız olsun. Ondan sonra maç maç düşünüp. Ergin Hoca gibi iddialı bir hocayla büyük hedeflere yürüyeceğiz. Birçok iyi takım var. Kadromuz nasıl şekillenecek Ersan’ın sakatlık durumu ciddi. Milwaukee ile görüşmeler sürüyor. Enes Utah’tan opsiyon aldığı taktirde geleceğini söyledi. Hidayet en son yerini gençlere bıraktığını açıklamıştı. Hido’dan yoksun gitmek böyle büyük bir turnuva öncesi bizim için büyük bir kayıp olur. Herkes sağlıklı olduğu taktirde iyi bir kadromuz var. Ve Ergin Hoca’nın dediği madalya hedefini gerçekleştirecek kalite ve organizasyona sahibiz.”

‘Kızlar madalyaya yakın’

“Kadın Milli Takımımızı 6 senedir yakından takip ediyorum. Yükselen grafik ve kaliteli oyuncuları var. Kadın takımımızın seyircinin desteğiyle iyi başarı elde edeceklerini düşünüyorum. Çok iyi bir teknik kadroya sahibiz. Son yıllarda hep Euroleague seviyesinde oyuncularımız var Birsel olsun, Işıl olsun, Nevriye olsun, Esmeral olsun bunlar çok tecrübeli oyuncular. Ayrıca son Avrupa Şampiyonası’nda da görüldü ki çok mücadeleci bir takımız. Bir sakatlık yaşamazsa madalya için çok iyi mücadele edecek bir takımımız var.

Son yıllarda Fransa, Avustralya, ABD ve İspanya çok iyi takımlar biz de onların arasına giriyoruz. En iyi mücadeleyi vereceğiz.”

‘Futbola düşkünüm’

“Ben futbol maçlarını takip ediyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Seviyorum futbolu ve derbi maçlarını kaçırmıyorum. Milli maçlar bana heyecan veriyor. 3. olduğumuz 2002 Dünya Kupası ve 2008’de 3. bitirdiğimiz Avrupa Şampiyonası’nı hala unutamam.”

Pegasus Marmaray’da

Türk basketbolunun en önemli isimlerinden Harun Erdenay, İstanbul trafiğinden kurtulmak adına Erenköy‘deki evinden Zeytinburnu’ndaki TBF binasına giderken ulaşım için Marmaray’ı kullanıyor. İstanbul’un yoğun trafiğinden kurtulmak adına 4x4 jeep’ini Marmaray’ın otoparkına bırakan Harun Erdenay mesaisinin başlayacağı Federasyon binasına metroyu kullanarak zamandan tasarruf sağlıyor.

Marmaray’da vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Erdenay, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirip imza da dağıtıyor.

‘Serdar’la saçları o zaman kaybettik’

“O dönem Ülkerspor’da oynuyoruz... ‘Kerestase’ şampuanları var çok pahalı. Bizim takımda da Orhun (Ene) kullanıyor bu şampuanı ama biz onun şampuanını alıp tüm takıma dağıtıyoruz... Haliyle şampuan iki günde bitiyor... Bir gün Serdar’la (Apaydın) biz yine aldık Orhun’un şampuanını dağıttık herkese, yıkanırken bakıyoruz köpürmüyor şampuan bir tuhaflık olduğunu anladık. Meğer Orhun o gün kutuya köpeğinin şampuanını koymuş. Bizim o dönem Serdar’la saçlarımız vardı, biz o saçları o gün kaybettik!”

‘Barça’yı yıktığımı salon ayaklanınca anladım’

“98-99 sezonunda burada Ülker-Barcelona Euroleague maçıydı. Mutlaka kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. 4 saniye kala 2 sayı geriye düştük. Koçumuz Çetin Yılmaz mola aldı. Bir şeyler çizmeye çalışacaktı, ‘Abi alıp topu sallayayım’ dedim. ‘Tamam’ yanıtı verdi.

Önümde iki tane İspanyol oyuncu varken orta sahayı geçer geçmez attım, topun gidişini tam göremedim rakiplerin yüzünden. Hafiften yere düşer gibi oldum o esneda topun girmeden tüm salonun ayakta olduğunu gördüm. Onların coşkularıyla üçlüğün isabet edip, maçı kazandığımızı anladım. Çok güzel bir andı, o günü unutamam.”

‘Bıraktılar 38 sayı attım’

“Bir sezon sonra 99-2000’de bu kez Real Madrid’le Madrid’te karşılaşıyoruz. O yıl Euroleague’de çok sayı atıyorum, krallıkta Staikovic’ten sonra ikinci durumdaydım. Onların koçu taktik vermiş, ‘Harun’u bırakın atsın, tutsak da atıyor en azından arkadaşlarını iyi savunun’ diye. Ama ben o maç 38 sayı atmıştım. Maçtan sonra Madridli oyuncular yanıma geldi ve koçun kurbanı olduk ‘Bize bırakın atsın dedi” diye. Biz de seni bıraktık dediler. O maç 7 üçlük atmıştım. Hayatımın en rahat maçıydı. Attıkça attım…”

5 farklı takımda oynadı

Oyunculuk kariyeri

İTÜ-1985-90

Paşabahçe-1990-92

İTÜ-1992-93

F.Bahçe-1993-94

Ülkerspor-1994-2003

İTÜ-2003-05

Mersin BŞB-2005-06

İTÜ-2006-08

Kaldırdığı kupalar

3 Türkiye Ligi Şampiyonluğu

1 Cumhurbaşkanlığı Kupası

1 Türkiye Kupası

1 GSGM Kupası

Kişisel başarıları

1984 Türkiye gençler en iyi forvet

1986 Üniversiteler arası en iyi forvet

1988-1989 Türkiye Sayı Krallığı

1989-1990 Türkiye Ligi En iyi oyuncusu

1994-1995 Türkiye Ligi Allstar maçı en iyi oyuncusu

1995 Türkiye ligi en iyi oyuncusu

1996 PlayOff'ların en değerli oyuncusu

1998 Playoff'ların en değerli oyuncusu

2001 PlayOff'ların en değerli oyuncusu

2004-2005 Türkiye Ligi Sayı Krallığı