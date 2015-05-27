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Spor

Harun Erdenay Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı oldu

Lutfi Arıboğan 12 oy farkla seçimi kaybetti

27 Mayıs 2015 17:52

Harun Erdenay, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağanüstü genel kurulunda rakibi Lutfi Arıboğan'ı geçerek yeni başkanı oldu. Genel kurul sonunda Erdenay’a 93 oy çıkarken rakibi Lutfi Arıboğan 81 oyda kaldı.

Ankara'da yapılan Olağanüstü Kongre’de 93 oy alan Erdenay 16 ay daha TBF Başkanı oldu. Arıboğan ise 81 oy toplayabildi.

Yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla saat 11.00’de başlayan Türkiye BasketbolFederasyonu Olağanüstü Kongresi’nde saatler 12.20’yi gösterdiğinde başkanı belirleyecek seçim süreci toplam 5 sandıkta başlarken oy kullanma süresi 90 dakika olarak ilan edildi. 

13.50’de bitmesi gereken seçim için yetişemeyenleri göz önüne alan bazı delegelerin verdiği imzalı önerge ile 20 dakika ek süre verildi. 14.00’de oylamaya sunulan önerge kabul edildi ve seçim saati 14.20’ye çekildi. 14.20'de başlayan oy sayımı sonunda ise Harun Erdenay 93 oyla başkan seçildi.  

Sanık     Harun Erdenay Lutfi Arıboğan
1                 19                       16
2                 19                       16
3                 17                       17
4                 17                       17
5                 21                       15
TOPLAM  93                       81           
 

 

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