-HARŞİT ÇAYI'NDA ARAMA GÜMÜŞHANE (A.A) - 20.05.2011 - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, sabaha karşı Harşit Çayı'na yuvarlanan otomobil, vinç yardımıyla boş vaziyette çıkarıldı. Plakaları bulunmayan otomobilin, motor numarasından Torul ilçesi nüfusuna kayıtlı Alim Kandaz'a ait olduğu belirlendi. Otomobilin içinde kaç kişi olduğu ve akıbetleri hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamazken, dalgıçlar, aracın suya düştüğü bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma çalışmalarını olay yerinde takip eden Gümüşhane Valisi Enver Salihoğlu, büyük bölümü suya gömülmüş vaziyetteki aracın vinç yardımıyla bağlanarak çıkarılmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, plakaları bulunmayan aracın, motor numarasından Torul ilçesi nüfusuna kayıtlı Alim Kandaz'a (55) ait 29 AK 255 plakalı otomobil olduğunun belirlendiğini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarının aracın dereye yuvarlanmasını gören vatandaşların polise haber vermesinin ardından başlatıldığını ifade eden Salihoğlu, ''Erzurum'dan gelen 4 kişilik dalgıç ekibi ve ilimiz Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri ile hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ancak şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Halatla bağlanan araç çekilerek kenara alındı. Ancak, aracın boş olduğu görüldü. Aracın arka koltuğu yok. Büyük bir ihtimalle ya sürücü tek başınaydı ya da ön koltukta bir kişi daha bulunuyordu. İhtimalleri değerlendiriyoruz. Ekiplerimiz çayda arama çalışmalarını sürdürüyor'' dedi. Bu arada, Torul Kaymakamı Şafak Gürçam, Alim Kandaz'ın ailesiyle yaptıkları görüşmede, Kandaz'ın aracını Samsun'da servise götüreceğini söyleyerek önceki gün evden ayrıldığını, dün ailesini arayarak aracı servisten çıkardığını ve geri geleceğini söylediğini öğrendiklerini belirterek, ''Kandaz'ın, Torul'dan ailesinin oturduğu Gümüşhane kent merkezine giderken Harşit Çayı'na düştüğünü ve araçtan çıkarak akıntıya kapıldığını tahmin ediyoruz. Kandaz, zaman zaman Torul'daki Topçam köyüne giderek kalıyormuş. Bu nedenle ailesi yine köye gittiğini düşünüp Kazdaz'ı merak edip aramadı'' diye konuştu. Çalışmaları Gümüşhane Emniyet Müdürü Hüseyin Ümit Yüksel de yerinde takip etti.