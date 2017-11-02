Harşena balı, dünya üçüncüsü oldu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından üretilen Harşena Balı, Dünya Arıcılar Birliği Federasyonu tarafından iki senede bir yapılan Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi’nde 30 jüri üyesinin değerlendirmesiyle dünya üçüncüsü oldu.

Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi Halit Çelebi, dünyanın en eski kongrelerinden ve Dünya Arıcılar Birliği Federasyonu tarafından iki senede bir yapılan Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi’nin 45’incisi bu yıl İstanbul’da gerçekleştirildi. İstanbul’da düzenlenen ve 600 bilim insanının katıldığı, 30 jüri üyesinin görev aldığı 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi’nde Amasya İli Arı Yetiştiricileri Birliği’nin katıldığı kongrede \'Polifloral (birden fazla bitkili) Çiçek Balı\' kategorisinde Amasya balı (Harşena) dünya 3’üncüsü oldu.

Amasya Valisi Osman Varol, “Apimondia Dünya Arıcılar Birliği, çok büyük bir organizasyondur. Apimondia Kongresi, uluslararası ticari bağlantılar kurmak, Türk balını tüm dünyada tanıtmak, arıcılık sektörünü ve arıcıların ufkunu geliştirmek, ülke tanıtımına katkıda bulunmak gibi pek çok fırsat sunuyor. Türk arıcılığı hem koloni bakımından hem de bal üretimi bakımından dünyanın hatırı sayılı ülkelerinden bir tanesi. Amasya’dan yetişen üretici firmaların ürünlerini yurt dışına ihraç etmesi de önemli. İşte bu organizasyonda tüm sektör paydaşlarının ürünlerini tanıtması ve ulusal anlamda ticaret yapması faydalı olacak” dedi.



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