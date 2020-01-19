Harry ve Meghan çifti, 'majesteleri' ünvanından vazgeçecek, 2.4 milyon pound ödeyecek

Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerini bırakıp kendi geçimlerini sağlama kararı alan Sussex Dükü ve Düşesi, 'majesteleri' ünvanlarından vazgeçecek. Prens Harry ve Meghan Markle aynı zamanda Britanya'da yaşadıkları Windsor Şatosu için yaptıkları 2.4 milyon poundluk harcamayı geri ödeyecek.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ailesinde 'kriz' yapan ayrılık kararının ardından Kraliçe Elizabeth dün bir açıklama yayımladı. Kraliçe, Sussex çiftinin mutlu ve huzurlu yeni bir hayat kurmaları için yapıcı ve destek veren bir yol açtıklarını söyledi. Meghan Markle ile arasında gerilim olduğu iddialarına yanıt niteliğinde bir açıklama da yapan Kraliçe, Meghan'ın hızlıca ailenin bir parçası haline gelmesinden gurur duyduğunu ekledi.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın kararından sonra kısa süre içinde kraliyet görevlerini bırakacaklar ve Harry bundan sonra askeri görüşmeler gerçekleştirmeyecek.

Çift, bundan sonra kraliyet ailesinin Hazine'den aldığı 82.2 milyon poundluk ödenekten de faydalanmayacak.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada çiftin bundan sonra 'majesteleri' ünvanlarını kullanmayacağı fakat Harry'nin Prens olmaya devam edeceği belirtildi. Kraliyetteki görevleri saklı kalan ikili, bir gün isterlerse dönebilecekler.