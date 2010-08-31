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Dünya

Harry Potter'ın yazarı rekor bağış yaptı

Ünlü yazar J.K Rowling, MS (Multiple Sclerosis) hastaları için yeni kurulacak olan tedavi ve araştırma merkezine 10 milyon sterlin bağış yaptı.

31 Ağustos 2010 03:00

T24- Dünyaca ünlü Harry Potter kitaplarının yazarı J.K Rowling, Annesinin de MS (Multiple Sclerosis) hastalığından kaybettiği için, MS hastaları için bir tedavi ve araştırma merkezinin kurulması amacıyla 10 milyon sterlin (15.4 milyon dolar) bağışta bulundu. 


Ünlü yazar, annesinin adını taşıyacak "Anne Rowling Rejeneratif Nöroloji Kliniğinin", İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesinde kurulacağını ve bu merkezin, mükemmelliği yakalamasını umduğunu söyledi.  


Üniversiteden yapılan açıklamada, Rowling'in yaptığı bağışın, şimdiye kadar bir kişiden alınan en yüklü bağış olduğu kaydedildi.  Uzun süredir İskoçya'nın başkentinde ikamet eden Rowling'in annesi, yazar bugünkü ününe kavuşmadan önce, 1990 yılında, 45 yaşındayken yaşamını yitirmişti.

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