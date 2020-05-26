Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın çöpte bulunan ilk baskısı 274 bin liraya satıldı

Bir okul öğretmeni, çöpte bulduğu 1997 yılında yayımlanan Harry Potter serisinin ilk kitabı olan Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın birinci baskını açık artırmada 33.000 sterline (274 bin Türk lirası) sattı

1997 yılında yalnızca 500 adet basılan Harry Potter ve Felsefe Taşı birinci baskısından kopyalar, günümüzde çeşitli açık artırmalarla sürekli el değiştiriyor. Bu kopya ise 2008 yılında ortaya çıkartılmış. Bir müfettiş kontrolü öncesinde yanlışlıkla çöpü boylayan ve uzun yıllar çöp kutusuna sıkışarak orada kalan kitap, 2008 yılında bir öğretmen tarafından keşfedilmiş.

Kayıp Rıhrım'da yer alan habere göre aynı öğretmen, daha önce de sert kapaklı olmayan iki Potter kitabını 3.400 ve 3.000 sterline satmayı başarmıştı.

İlk baskı eserlerin okul ve kütüphanelere yollandığını belirten müzayede evi, bu baskı için 8 bin ila 12 bin sterlin arasında bir alış fiyatı tahmin etmişti.

Staffordshire’da bulunan Bishton Hall’de dijital ortamda gerçekleştirilen açık artırma ilgiyle takip edildi.

Uzun ve gergin bir açık artırma süreci sonrasında baskı ismi açıklanmayan bir İngiliz alıcı tarafından satın alındı.

Derbyshire merkezli açık artırma şirketinin son 12 ay içinde bulduğu ilk ciltli Harry Potter baskısı olması nedeniyle, kitap uzmanı Jim Spencer bu baskıyı koleksiyoncular için “Kutsal Kase” olarak tanımlıyor.

Spencer, “Harry Potter kitaplarının hâlâ bu denli başarılı satışlar yapması ve böylesine yoğun teklifler almasını,”harika buluyor.

Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabının sert kapaklı ilk baskısı, içerisindeki kimi yazım hataları ve farklı kelime tercihleri nedeniyle koleksiyoncular tarafından oldukça değerli kabul ediliyor.