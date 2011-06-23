-HARRY POTTER MACERASI E-KİTABA TAŞINIYOR LONDRA (A.A) - 23.06.2011 - İngiliz yazar J.K. Rowling'in Harry Potter serileri, Ekim ayında elektronik kitap olarak satışa çıkacak. J.K. Rowling, yeni açılacak interaktif www.pottermore.com adresli internet sitesinde, serinin 7 kitabının, Ekim ayında çok sayıda dilde, sesli ve elektronik kitaplar olarak satışa sunulacağı bildirildi. Sitede kullanıcıların, bilgisayar oyunu, sosyal ağ ve internet mağazası unsurlarını birleştirerek Harry Potter'ın dünyasını keşfe çıkabilecekleri, ayrıca Rowling'in karakterler ve mekanlar hakkında "biriktirdiği bilgiye" ulaşabilecekleri belirtildi. İnternet sitesinin, 31 Haziran'da faaliyete geçeceği kaydedilirken, Rowling, başka bir Harry Potter kitabı yazmayacağını ifade etti. Harry Potter serisinin 7. ve son kitabı "Harry Potter ve Ölüm Yadigarları", 2007 yılında piyasaya çıkmıştı.