Harry Potter İşçi Partisi'ni kurtaracak

Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling, İngiltere'de sıkıntıda olan İşçi Partisine 1 milyon sterlin (1,8 milyon dolar) bağış yaptı.



Dünyanın en zengin ve tanınmış yazarlarından biri konumuna gelen Rowling yaptığı açıklamada, İşçi Partisi'ni savunurken, Muhafazakar Parti'yi eleştirdi. Rowling, Muhafazakar Parti'yi, Başbakan Gordon Brown'un fakirler için çok çalıştığı bir dönemde, çalışan bekar anne ve babalara zarar verebilecek vergi değişiklikleri yoluna gitmeye çalıştığı için eleştirdi.



İngiliz gazeteleri, Rowling'in 560 milyon sterlin (1 milyar dolar) serveti bulunduğunu tahmin ediyor.