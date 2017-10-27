T24 LogoT24 Logo
Spor

Harry Kane’i sakatlık durdurdu

Kane bu hafta oynanacak Manchester United maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek

27 Ekim 2017 16:45

Totthenham’ın golcü oyuncusu Harry Kane takımının yarın oynayacağı Manchester United maçında sakat olduğu gerekçesi ile forma giyemeyecek.

Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino’nun Manchester United maçı öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamada, arka adalesinde sakatalığı bulunan Harry Kane’i riske etmek istemediklerinin ifade etti.

Hafta içi Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacaklarını hatırlatan Arjantinli teknik adam, Kane’in sakatlığının ilerlemesine yol açmak istemediklerini belirtti.

Bu sezon Harry Kane Tottenham formasıyla çıktığı 12 maçta 13 gol kaydetti.

 

ETİKETLER

Harry KaneTottenhamsakatlıkŞampiyonlar ligiManchester United

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24