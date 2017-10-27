Harry Kane’i sakatlık durdurdu

Totthenham’ın golcü oyuncusu Harry Kane takımının yarın oynayacağı Manchester United maçında sakat olduğu gerekçesi ile forma giyemeyecek.
Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino’nun Manchester United maçı öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamada, arka adalesinde sakatalığı bulunan Harry Kane’i riske etmek istemediklerinin ifade etti.
Hafta içi Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacaklarını hatırlatan Arjantinli teknik adam, Kane’in sakatlığının ilerlemesine yol açmak istemediklerini belirtti.
Bu sezon Harry Kane Tottenham formasıyla çıktığı 12 maçta 13 gol kaydetti.