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Spor

Harry Kane'den transfer açıklaması

24 yaşındaki İngiliz golcü, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 11 gole imza attı

21 Ekim 2017 17:44

İngiltere Premier League'de Tottenham forması giyen Harry Kane, başka bir kulübe transfer olmak istemediğini söyledi.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid ile adı transfer söylentilerine karışan İngiliz oyuncu, Tottenham taraftarlarını rahatlatacak bir açıklama yaptı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kane,  Tottenham'ın 'bayrak oyuncusu' olmak istediğini dile getirerek, "Burada kalmak istiyorum ve bunu daha önce de söyledim. Antrenman tesisleri harika, yeni stadyum yolda, teknik direktör çok iyi ve genç bir takımımız var. Bu mükemmel" dedi.

Sadece Tottenham'a odaklı olduğunun altını çizen Kane, futbolda her gün her şeyin değişmesine rağmen kulübünü kendi evi gibi gördüğünü söyledi.

Tottenham ile bu sezon 8 Premier League maçında 6 gol atan Kane, Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maçta 5 gol atmayı başardı.

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