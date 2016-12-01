Harry Kane servete imza attı!

Tottenham Hotspur, Şubat 2015'te 5 yıllık sözleşme imzaladığı Harry Kane'le yeniden anlaştı. Londra ekibi, golcüsü ile yeni 5 yıllık sözleşme imzaladı ve haftalık alacağı rakamı 50 bin Sterlin'den 125 bin Sterlin'e çıkardı.

2022 yılına kadar sürecek yeni anlaşmayı imzalayan Kane, 2004 yılında genç takım oyuncusu olarak katıldığı Tottenham'da en büyük patlamasını geçtiğimiz sezon gerçekleştirdi. Sezonu 25 golle kapatan Kane, gol kralı olarak büyük sükse yaptı.

Bu sezon ayak bileğinden geçirdiği sakatlık nedeniyle yaklaşık 1.5 ay yeşil sahalardan uzak kalan Kane, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de toplam 10 maçta oynadı.



23 yaşındaki oyuncu, İngiltere Premier Lig'de 8 maçta 5 kez olmak üzere bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Başkent temsilcisinde 2009 yılından beri 137 maça çıkıp 70 gol atan Kane, milli takımda 17 kez forma giydi.