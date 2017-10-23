Harry Kane kasırgası Liverpool’u vurdu!

İngiltere Premier Lig’in 9. Haftasında Tottenham, golcüsü Harry Kane’in 2 gol 1 asistle oynadığı karşılaşmada Liverpool’u 4-1 mağlup etti.

Tottenham adeta maça 1-0 önde başladı. Henüz 4. dakikada rakip savunma ve kaleciyle güreşen Harry Kane, mücadelenin galibi oldu ve takımını öne geçirdi: 1-0.

Liverpool, golün şokunu atlatamadan 12’de ilk golü atan Kane’in ‘Beckhamvari’ pasında Güney Koreli Heung Min Son golü yaptı: 2-0. Ayrıca golün gelişiminde Hugo Lloris’ten Kane’e giden pas da kilit bir rol oynadı.

Salah boş geçmedi

24’te Liverpool’un bu sezon skora en çok katkı sağlayan ismi Mohamed Salah, Jordan Henderson’un pasında yaptığı müthiş koşuyu güzel noktaladı ve farkı 1’e indirdi: 2-1.

İlk yarının son dakikasında Dele Alli, Liverpool savunmasının uzaklaştıramadığı topa klas bir vuruş yaparak ilk yarının skorunu belirledi: 3-1.

Maç boyunca skandal hatalara imza atan Liverpool savunmasının 56’da yine-yeni-yeniden uzaklaştıramadığı topu Harry Kane affetmedi ve maçın skorunu tayin etti: 4-1.

Tottenham'dan zirveye yakın markaj

Ligde 9. hafta sona ererken Tottenham bu galibiyetle aynı puanda olduğu Manchester United’ın averaj farkıyla gerisinde 3’üncü sırada yer aldı. Sezona kötü başlayan Liverpool ise 13 puanda ve 9’uncu sırada kaldı.

Bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 12 maça çıkan Harry Kane, 13 gol ve 2 asistle 15 gole direkt katkı sağladı.