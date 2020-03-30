Harry Kane'den ayrılık sinyali

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Harry Kane, takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Harry Kane, bir dönem Tottenham'da da forma giyen Jamie Redknapp'ın Instagram hesabında yaptığı canlı yayında geleceğine yönelik bulundu.

Tottenham'da futbolu bırakıp bırakmayacağı sorusunu cevaplayan Kane, "Buna 'evet' diyemem, 'hayır' da diyemem. Spurs'u çok seviyorum ve her zaman seveceğim. Ama bunun için burada kalacak biri değilim." ifadelerini kullandı.

Kalması için takımın doğru işler yaptığını ve geliştiğini hissetmesi gerektiğini söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Ben hırslı bir oyuncuyum. Gelişmek, zirvede olmak istiyorum. Burada kalmam takımın nasıl gelişeceğine bağlı. Sonsuza kadar Tottenham'da kalmayabilirim." şeklinde konuştu.