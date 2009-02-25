Harris'ten mucize üçlük



NBA'de New Jersey Nets'in oyun kurucusu Devin Harris'in maç kazandıran mucize üçlüğü büyük yankı uyandırdı.



NBA'de maçın son saniyesine kadar herşeyin olabileceği bir kez daha ispatlandı. New Jersey Nets'in oyun kurucusu Devin Harris, herşey bitti denilen anda, mucize atışla takımına galibiyeti getirdi.



Evinde Philadelphia'yı ağırlayan Nets, maçın bitimine 1.8 saniye kala Andre Iguodala'nın serbest atışıyla yenik duruma düştü. Basket sonrası topu alan Harris, Iguodala'nın savunmasında kaybetmek üzere olduğu topu son anda elinden çıkardı ve orta sahadan bulduğu basketle takımını galibiyete taşıdı.



Karşılaşmayı 39 sayı ile tamamlayan Harris, maçın ardından halen attığı baskete inanamıyordu. Nets antrenörü Lawrance Frank de maçın ardından yaptığı açıklamada, "Devin antrenmanda çevresinde kimse yokken bile bu atışı sanırım yapamazdı. Bu gece basketbol tanrıları bizimleydi" ifadelerini kullandı.