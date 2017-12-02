Harran'da özel güvenlik görevlisi silahlı saldırı sonucu öldü

HARRAN(Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Harran İlçesi\'nde kimliği belirsiz kişilerin otomobilden tabancayla açtığı ateşle yolda yürürken ağır yaralanan özel güvenlik görevlisi 24 yaşındaki Mahmut Uludağ, kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, öğle saatlerinde Harran ilçesine bağlı Meydankapı Mahallesi\'nde meydana geldi. Özel güvenlik görevlisi Mahmut Uludağ evlerinin yakınında bulunduğu sırada sokaktan geçen ve plakası alınamayan otomobilden tabancayla birkaç el ateş edildi. Vücudunun çeşitli bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Mahmut Uludağ, çağrılan ambulansla Harran Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Uludağ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak öldü. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Uludağ\'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından jandarma, yaşamını yitiren Mahmut Uludağ\'ın yakınlarının ifadesine başvururken, otomobille saldırıyı gerçekleştirip kaçan şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.



FOTOĞRAFLI