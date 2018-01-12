Harran Üniversitesi Rektör yardımcısının kardeşi yüksekokula müdür, kızı Almanca okutmanı, oğlu...

Prof. Dr. Ali Sarıışık’ın, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı olduktan sonra neredeyse tüm ailesini üniversiteye yerleştirdiği ortaya çıktı. Sarıışık, kardeşinin yüksekokul müdürlüğüne getirilmesine yardımcı olurken, kızını Almanca okutmanı yaptı. Oğul Sarıışık ise üniversitenin “yabancı öğrenci sınavı”nı “kazanarak” tıp fakültesine girdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, üniversitelerde yaşanan "aile boyu kadrolaşmanın" son örneği Harran Üniversitesi’nde yaşandı.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi’nde gündeme gelen “aile kadrolaşması”nın bir örneği de Şanlıurfa’da kurulu olan Harran Üniversitesi’nde yaşandı.

Harran Ünivresitesi’nin 14 Mart 2016 tarihli ilanı sonucunda Prof. Dr. Ali Sarıışık ve kardeşi Gencay Sarıışık kadroya alındı. Maden mühendisliği mezunu olan her iki akademisyen, doktoralarını da aynı bölümde yaptı. Maden Mühendisliği olmayan üniversitede Ali Sarıışık için, İnşaat Mühendisliği, Gencay Sarıışık için ise Endüstri Mühendisliği bölümü kadro açıldı. Ali Sarışıık, önce Mühendislik Fakültesi’ne dekan yapıldı, aynı zamanda rektör danışmanı oldu. Sarıışık, Haziran 2016’da rektör yardımcısı oldu.

Kardeş Gencay Sarıışık bu yükselmeden payını aldı. Sarıışık, Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne getirildi. Sarıışık kardeşler, aynı zamanda üniversite senatosunda da yer aldı.

Oğluna kontenjan

Prof. Dr. Ali Sarıışık’ın oğlu İsmail Selçuk Sarıışık, 2017-2018 eğitimöğretim yılında yabancı öğrenci kontenjanından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne alındı. Almanya’da doğan ancak ilköğretim ve lise eğitimini Afyon’da tamamlayan Selçuk Sarıışık’ın üniversitenin yaptığı yabancı uyruklu öğrenciler sınavını kazanması dikkat çekti. Ali Sarışık’ın kızı Betül Sarışık’ın da aynı üniversitede Almanca okutman olarak görev yaptığı öğrenildi.

Soma’daki yandaş raporun sahibi

Prof. Ali Sarıışık, 301 işçinin öldüğü Soma davasında sanık avukatlarının talebi üzerine hazırladığı “yandaş raporla” gündeme gelmişti. Prof. Dr. Ali Sarıışık, raporunda davada yer alan bilirkişi raporunu ve TBMM’nin Soma raporunu yalanlayarak, katliamın gerçekleştiği ocakta kömür yangını olmadığını, dolayısıyla işçilerin ifade ettigi gibi U3 panosunda ısınma olmadığını iddia etti.