Harran Üniversitesi, El Bab'da fakülte kuruyor

Harran Üniversitesi (HRÜ), Suriye'nin El Bab şehrinde fakülte kurmaya hazırlanıyor. HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, fakültede Türkçe, Arapça ve İngilizce eğitim verileceğini açıkladı.

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Özgür Suriye Ordusu'nun desteğiyle yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'yla güvenli hale getirilen bölgelerdeki gençlerin daha iyi eğitim alabilmesi amacıyla fakülte kurulmasına karar verildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre, bu sayede Suriye'nin El Bab, Cerablus, Afrin ve Çobanbey kentlerindeki binlerce genç, yıllar sonra kendi ülkelerindeki güvenli bir ortamda üniversitede eğitim görme hayaline kavuşma imkânı bulacak.

HRÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık ve beraberindeki heyet, bölgede altyapı ve hazırlık çalışmalarının sürdüğü fakülte binasında incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, söz konusu fakültede Türkçe, Arapça ve İngilizce eğitim verileceğini belirtti.