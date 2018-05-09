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Harran, bir haftada ikinci kez sele teslim oldu

HARRAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı, ekili alanlar zarar gördü

09 Mayıs 2018 20:35

HARRAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Harran ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı, ekili alanlar zarar gördü. Harran\'da bir hafta önce de etkili olan yağış yine sele neden olmuştu.
Harran, geçen Çarşamba günü sele neden olan yağışın ardından bugün de yağmura teslim oldu. Şiddetli yağış ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde sele yol açtı. Sel nedeniyle ilçeyi mahallelere bağlayan yollarda çökmeler meydana geldi. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı, tarım arazileri su altında kaldı.
Yağışın ardından belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

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