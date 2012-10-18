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Harp Okulu öğrencisi de oy kullanabilecek

Canikli, 18 yaşındakilere seçilme hakkı tanıyan teklifte askerlik yapmış olmanın vekil adaylığının ön şartı olmaktan çıkacağını da ifade etti

18 Ekim 2012 18:12

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, 18 yaşa seçilme hakkı veren düzenlemenin bugün Meclis'e geleceğini açıkladı. Harp Okulu öğrencilerinin de oy kullanması teklife eklendi.

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, teklifin içerisinde suistimalleri önleyici bazı düzenlemelerin de olacağını vurguladı.

Canikli, 18 yaşındakilere seçilme hakkı tanıyan teklifte askerlik yapmış olmanın vekil adaylığının ön şartı olmaktan çıkacağını da ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise teklifin içerisinde Harp Okulu öğrencilerine seçilme hakkı tanıyan bir düzenleme bulunacağını belirtti.

Bozdağ, kapsam ve sınırlamaların daha sonra kanunla belirleneceğini ifade etti.

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