Harp okullarında 'ayı yürüyüşü' incelemesi







Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - TBMM Dilekçe Komisyonu, harp okullarında, ’ ayrımcılık’ iddialarının araştırılması için alt komisyon kurdu. Komisyon, bazı öğrencilere ‘eğitim’ adı altında yaptırılan, ‘mekik’, ‘uykusuz nöbet’, ‘ayı yürüyüşü’, ‘komando dansı’ ve ‘üç joker’ adı verilen ve öğrencinin okuldan ayrılmasının yolu açan iddiaları inceleyecek.







Alt komisyon, ‘okulu bırakma’ iddialarını ayrıntılı incelerken, bu tür iddialara karşı idarenin nasıl bir tutum izlediğini mercek altına alacak. Alt komisyon konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan bilgi alırken, dilekçe sahipleriyle yüz yüze görüşmeler yapacak. Alt komisyonun üç üyesi önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlayacak.



TBMM’ye son dönemde askeri okullarla ilgili şikayet başvuruları dikkat çekiyor. Kara ve Hava Harp Okulu’nda bazı çocuklara ayrımcılık yapıldığı bu nedenle okuldan ayrıldıklarına ilişkin başvurular dikkat çekiyor. Öğrencilerin eğitim adı altında psikolojik baskı altında kaldıkları ileri sürülüyor.

‘Kızgın asfaltta şınav’



Bir baba dilekçesinde, “Oğlumu fiziken ve ruhen çökmüş halde gördüm. Her iki avuç içi kızgın asfaltta şınav çekmekten yanmış, yer yer avuç içi derileri sökülmüş, yaklaşık 5 kilo kaybetmiş, perişan, üzerinde eğitim elbisesi yoktu”.



Okuldan ayrılan bir öğrenci de “Bir üsteğmen listeden okuduğu isimlerin toplanması emrini verdi. Mekik, şınav, ayı yürüyüşü, komanda dansı ve benzeri hareketleri hiç istirahat verilmeden akşama kadar bizlere yaptırdılar. Aynı gün gecesi saat 03:00’e kadar uyutulmadan eğitim ve spor faaliyetlerine devam edildi. 6 arkadaşım okuldan ayrıldı. Bize 3 joker hakkı verdiler: Telefon etme, aile çağırma ve ayrılma dilekçesi.”



Askeri kurumlara ilişkin şikayetleri de incelelecek ele alacak alt komisyonun görüşeceği başvurular da şöyle:



Tüketicinin sorunlarına ilişkin alt komisyon şu konuları ele alacak:

- Başkasına ait kaçak elektrik kullanım bedelinin haksız olarak tüketiciden alınması, talebi olmamasına karşın elektrik sayaçlarının değiştirilmesi ve maliyetinin haksız olarak tüketiciye bırakılması.

- Hesap işletim ücreti, kart aidatı ve benzeri ad altında bankalarca tüketici haklarına aykırı bedeller alınması.

- Belediyelerce toplanan otopark harçlarının akıbetinin araştırılması.

- OYAK yönetiminde astsubayların yeterince temsil edilmediği, yapılan kesintiyle orantılı ödeme yapılmadığı, OYAK imkanlarından bazı çevrelere imtiyaz sağlandığı iddia edilerek, konunun araştırılmasını talep eden başvurular

- Askeri tesislerin güvenliği ileri sürülerek, Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Sultaniye Köyü Büyükkaraağaç Mahallesinin boşaltılmasına ilişkin uygulamalara son verilmesi talebini içeren dilekçeler.



Kurulan 3. alt komisyon da şu konuları ele alacak:



- Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kıyılardan halkın kullanımının mevzuata aykırı olarak sınırlandırıldığı belirtilerek, bu sınırlamaların kaldırılmasını içeren dilekçeler.

- Okullarda iç ve dış donanım ile ilgili standartlar oluşturulması ve öğrencilerin güvenliğine yönelik gerekli tedbirlerin alınması talebini içeren dilekçeler.

- Belediye imar alanlarında eğitim alanı olarak ayrılan ancak kamulaştırma bedeli ödenmeyen arsalar ile ilgili yapılan başvurular.



3'er milletvekilinden oluşan alt komisyonlar, çalışmalarının sonunda hazırlayacakları raporları Komisyona sunacak.

İdari soruşturma başlatıldı



İddiaları yanıtlayan Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Tayyar Süngü ise idari soruşturma başlatıldığını belirtti.

Süngü "Yapılan ön incelemede öğrenciye eziyet ve işkencenin olmadığı belirtildi. Şok eğitimi diye bir eğitim de bulunmuyor" dedi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Süngü, "Burası gençlik ya da izci kampı değil. Asker yetiştiriyoruz. Bunlar yarın tim komutanlığı, kol komutanlığı yapacaklar. Belli şartlara dayanmak zorundalar. Öğrencinin kaburgasının kırılması, dövme, zorla su içirme falan yok" diye konuştu. Süngü, ayrılma oranının bu yıl yüzde 4 düştüğünü de kaydetti.