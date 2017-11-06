 HARP HARP OKULU'NDAKİ DARBE HAZIRLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI (1)

- Darbe girişiminden bir gün önce Hava Harp Okulu\'nda yaşanan

Haber: Serpil KIRKESER / Özden ATİK İstanbul

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu\'ndaki eylemlere ilişkin 34\'ü tutuklu 44 şüpheli hakkında açılan davada yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 14 Temmuz 2016 tarihinde yani darbe girişiminden bir gün önce Hava Harp Okulu\'nda yaşanan darbe hazırlıkları ile helikopterlerin darbeci askerlerce okuldan çıkarılma anları da görüntülerde yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hava Harp Okulu\'nda yaşananlar