Harp Akademileri davasında 125 sanığın müebbet hapsi istendi

Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 125 sanığın 'Anayasa'yı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin biri firari 126 sanığın yargılandığı davada Savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 125 sanığın 'Anayasa'yı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda yapılan 36. duruşmaya, 120'i tutuklu 124 sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Kemal Yalçın Selçuk, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını celse arasında mahkemeye sunduğunu söyledi.

Cumhuriyet savcısı Eray Akkavak tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, darbe girişimi esnasında Hava Harp Akademisi Komutanlığı Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü'nde yaşanan olaylara ilişkin tespitler, darbe girişimi günü Hava Harp Akademileri Komutanlığı'nda yaşanan darbe karşıtı subayların derdest edilmesi anlatıldı.

'Terör örgütüne üye olmak'tan hapis cezasına çarptırılmaları istendi

Mütalaada, darbe girişimi esnasında dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak Hadımköy Askeri Cezaevi'ne götürülmesi eylemine de yer verildi.

Mütalaada, dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler ve Recep Yüksel'in de aralarında bulunduğu 125 sanığın 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada, bu sanıkların ayrıca 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.