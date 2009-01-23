Harley-Davidson 1100 çalışanıyla yolunu ayıracak

Harley-Davidson, 2 yıl içinde 1100 çalışanıyla yolunu ayıracak. Şirket ayrıca, motosiklet satışlarındaki düşüşü göz önünde bulundurarak, bazı tesisleri kapatacak, bazılarını ise birleştirecek.



4. çeyrekte karı, yüzde 58 düşerek 77,8 milyon dolar, bir başka ifadeyle hisse başına 34 sent olan şirket, bir yıl önce aynı çeyrekte 186,1 milyon dolar (hisse başına 78 sent) kar elde edilmişti.



Şirketin, gelirleri de söz konusu dönemde bir önceki yıla göre yüzde 6,8 düşerek 1,39 milyar dolardan 1,29 milyar dolara geriledi.



Azalan talep nedeniyle şirket, 2009 yılında motosiklet sevkıyatını azaltacak.



Şirket, Milwaukee'deki 2 motor ve şanzıman fabrikasını da Menomonee Fallas, Wisconsin'e taşıyacak. York, Pennsylvania'daki boya ve şasi fabrikalarında küçülmeye gitmeyi planlayan şirket ayrıca, Franklin Wisconsin'deki dağıtım tesisini de kapatacak.



Şirket, işten çıkarmaların yüzde 70'inin bu yıl, geri kalanının ise 2010 yılında gerçekleşeceğini bildirdi. İşten çıkarmaların, şirkete bir defalık maliyeti 110 milyon dolar ile 140 milyon dolar arasında olacak ancak, sonrasında yılda 60 milyon dolar ile 70 milyon dolar tasarruf sağlanacak.



Harley, 2009'da yeni motosiklet sevkıyatının 264 bin ile 273 bin arasında olacağını belirtirken, bu, bir yıl öncesine göre yüzde 10 ile yüzde 13 arasında bir düşüşe işaret ediyor.

