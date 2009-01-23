T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Harley-Davidson 1100 çalışanıyla yolunu ayıracak

Satışlardaki düşüş nedeniyle firma işten çıkarmanın yanı sıra, bazı tesislerini kapatacak, bazılarını ise birleştirecek.

23 Ocak 2009 02:00

Harley-Davidson, 2 yıl içinde 1100 çalışanıyla yolunu ayıracak. Şirket ayrıca, motosiklet satışlarındaki düşüşü göz önünde bulundurarak, bazı tesisleri kapatacak, bazılarını ise birleştirecek.

4. çeyrekte karı, yüzde 58 düşerek 77,8 milyon dolar, bir başka ifadeyle hisse başına 34 sent olan şirket, bir yıl önce aynı çeyrekte 186,1 milyon dolar (hisse başına 78 sent) kar elde edilmişti.

Şirketin, gelirleri de söz konusu dönemde bir önceki yıla göre yüzde 6,8 düşerek 1,39 milyar dolardan 1,29 milyar dolara geriledi.

Azalan talep nedeniyle şirket, 2009 yılında motosiklet sevkıyatını azaltacak.

Şirket, Milwaukee'deki 2 motor ve şanzıman fabrikasını da Menomonee Fallas, Wisconsin'e taşıyacak. York, Pennsylvania'daki boya ve şasi fabrikalarında küçülmeye gitmeyi planlayan şirket ayrıca, Franklin Wisconsin'deki dağıtım tesisini de kapatacak.

Şirket, işten çıkarmaların yüzde 70'inin bu yıl, geri kalanının ise 2010 yılında gerçekleşeceğini bildirdi. İşten çıkarmaların, şirkete bir defalık maliyeti 110 milyon dolar ile 140 milyon dolar arasında olacak ancak, sonrasında yılda 60 milyon dolar ile 70 milyon dolar tasarruf sağlanacak.

Harley, 2009'da yeni motosiklet sevkıyatının 264 bin ile 273 bin arasında olacağını belirtirken, bu, bir yıl öncesine göre yüzde 10 ile yüzde 13 arasında bir düşüşe işaret ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24