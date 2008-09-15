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Spor

Harlem Gezginleri Türkiye'de

15 Eylül 2008 03:00

 
Dünyaca ünlü basketbol şov takımı Harlem Gezginleri, Ankara, İzmir ve İstanbul'da basketbolseverlerin karşısına çıkacak.

Dünyanın dört bir köşesinde şovlarını segileyen basketbol şov takımı Harlem Gezginleri Türkiye'de.

Dünyaca ünlü basketbol şov takımı Harlem Gezginleri (Harlem Globetrotters), Ankara, İzmir ve İstanbul'da basketbolseverlerle buluşacak.

Yapılan açıklamaya göre Harlem Gezginleri, 17 Ekim Cuma günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda, 18 Ekim Cumartesi günü İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda ve 19 Ekim Pazar günü de İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nda birer gösteri gerçekleştirecek.

Kuruluş yılı 1927 olan ve o tarihten itibaren 130 ayrı ülkede gösteri yaptığı belirtilen grubun, 20 binden fazla şova çıktığı kaydedildi.

Gösterileri 35 binden fazla kişinin izlemesinin beklendiği ifade edilirken, biletler Biletix üzerinden satışa çıkarıldı.

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