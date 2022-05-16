Harkov Valisi: Ukrayna ordusu, Rusya sınırına ulaştı

T24 Dış Haberler

Ukrayna'nın Harkov bölgesinin Valisi, Harkov'u koruyan Ukrayna askerlerinin Rusya sınırına dayanadığını ifade etti.

Vali Oleh Sinegubov, Telegram aplikasyonu üzerinden 227. Müfreze'nin askerlerinin sınırdaki bir tabelayı tekrar diktiğini belirtti.

Sinegubov, "Ukrayna'yı Rus işgalcilerden özgürleştirmek için hayatını riske atan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı da müfrezenin sınıra ulaştığını belirtti ve "Birlikte zafere" yazdı.

Britanya merkezli haber ajansı Reuters, Sinegubov'un söylediklerini henüz teyit edemediklerini belirtti. Ajans kaç Ukrayna askerinin sınıra ulaştığını ve tam olarak nerede olduklarının bilinmediğini yazdı.

Eğer Ukrayna askerlerinin Rus sınırına ulaştığı doğrulanırsa, Kiev'in ülkenin kuzeyinde de Rus güçlerini geriye itmekte başarı sağlamaya başladığı görülecek. Batı istihbaratı, Rus ordusunun Donetsk'teki ilerlemesinin durduğunu belirtiyordu.