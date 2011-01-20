-HARİRİ YENİ HÜKÜMETTE DE BAŞBAKANLIĞA ADAY BEYRUT (A.A) - 20.01.2011 - Lübnan'da Hizbullah ve müttefiklerinin ulusal birlik hükümetini düşürmesinin ardından yeni hükümet kuruluna kadar başbakanlığını sürdüren Saad Hariri, gelecek hafta yeni hükümetin kurulması için yapılacak görüşmelerde de başbakanlığa talip olacağını söyledi. Hariri, taraftarlarına yaptığı konuşmada, Hizbullah ve yandaşlarının, Lübnan'daki siyasi krizi çözmeye çalışan arabuluculara tek talepte bulunduklarını, bunun da Saad Hariri'nin başbakanlığa dönmemesi olduğunu ifade etti. Hizbullah ve yandaşlarının tüm çözümleri bir kenara bırakıp, sadece kendisinin dışlanmasını talep ettiğini bildiren Hariri, pazartesi günü yapılacak anayasal görüşmelere partisinin adayı olarak katılacağını söyledi. Hariri'nin bugünkü açıklamalarının, istifasını isteyen Hizbullah ve yandaşlarını kızdıracağı belirtiliyor. Hizbullah'ın müttefiki Hristiyan lider Mişel Aun, "Hariri'ye dönmemesi gerektiğini söyledik, evet o geri dönmemeli" dedi. Lübnan'daki iktidar paylaşımını içeren politik sisteme göre başbakanın Sünni Müslüman, Devlet Başkanının Maruni Hristiyan, Meclis Başbakanın ise ise Şii olması gerekiyor.