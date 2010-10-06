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Dünya

HARİRİ SUİKASTIYLA İLGİLİ YENİ İDDİA BEYRUT (A.A)

06 Ekim 2010 16:11

-HARİRİ SUİKASTIYLA İLGİLİ YENİ İDDİA BEYRUT (A.A)- 06.10.2010- Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'ye düzenlenen suikast ile ilgili süreçte yeni bir iddia ortaya atıldı. Lübnan'da, El Akhbar gazetesinde yer alan habere göre, Hariri'nin öldürülmesinin arkasında Suriye'nin bulunduğu iddialarının sahibi olan tanık Muhmmed Zuheir Sıddık'ın, eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın kardeşi Rifat Esad ile ilişkisi olduğu belirtildi. Rifat Esad, rejim muhalifi olarak ülke dışında faaliyetlerde bulunuyor. Güvenilir kaynaklara dayanarak verilen haberde, Esad'ın, Sıddık'ın Fransa, Suudi Arabistan ve İspanya ile olan ilişkilerini de organize ettiği belirtildi. Konunun, Başbakan Saad Hariri ile Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat arasında son yapılan görüşmede ele alındığı kaydedildi.

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