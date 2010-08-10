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Dünya

HARİRİ SUİKASTININ ARDINDA İSRAİL'İN OLDUĞU İDDİASI BEYRUT (A.A)

10 Ağustos 2010 01:54

-HARİRİ SUİKASTININ ARDINDA İSRAİL'İN OLDUĞU İDDİASI BEYRUT (A.A) - 04.08.2010 - Lübnan Hizbullah Hareketi'nin lideri Şeyh Hasan Nasrallah, Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005'de suikast sonucu öldürülmesinin ardında İsrail'in bulunduğunu kanıtladığını ileri sürdüğü belge ve bilgileri açıkladı.  Uydu bağlantısı kanalıyla bir basın toplantısı düzenleyen Nasrallah'ın sunduğu  belgelerde, İsrail'in, Hariri'nin güzergahını casus uçakları kullanarak kontrol altında tuttuğu belirtiliyor. Nasrallah, bu casus uçaklarının Hizbullah üyeleri tarafından filme alındığını belirtti.  Nasrallah ayrıca, suikastı soruşturmak amacıyla kurulan uluslararası mahkemeye bu yıl içinde sunulacak olan iddianamede Hizbullah üyesi olduğu iddia edilen bazı kişilerin de suçlanacağı bilgisi aldıklarını belirterek, ''bizim bu tür üyelerimiz yok'' dedi. Nasrallah, Hizbullah'ın hedef alınabilmesi için, İsrail yanlısı yöntemlerle bu tür kişilerin gündeme getirildiğini iddia etti.

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