-HARİRİ SUİKASTI DELİLLERİ BM MAHKEMESİNDE AMSTERDAM (A.A) - 17.08.2010 - Lübnan'ın eski Başbakanı Refik Hariri'ye 2005'de düzenlenen suikastta İsrail'in parmağı olduğunu ileri süren Hizbullah'ın delilleri, Lübnan tarafından, ilgili BM mahkemesine sunuldu. Hizbullah'ın Lübnan Başsavcılığına teslim ettiği deliller, Lübnan tarafından, suikastla ilgili kurulan özel BM mahkemesine iletildi. Hizbullah, Hariri'nin güzergahının, İsrail hava araçlarınca izlendiğini belirlediklerini bildiriyordu. İsrail ise bu iddiaları saçma olarak niteliyor. Mahkemenin iddianamesini bu yıl hazırlaması bekleniyor.