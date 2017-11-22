Hariri Lübnan'a döndü

Suudi Arabistan'da bulunduğu sırada sürpriz bir şekilde görevinden istifa eden Lübnan Başbakanı Hariri ülkesine döndü.

Beyrut Havalimanı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında karşılanan Hariri'nin çarşamba günü Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşmesi, ayrıca Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Avn, Hariri'nin istifasını kendisine yüz yüze görüşmede resmen iletmeden kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Hariri 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunduğu sırada istifasını açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

Suudi yönetimine suçlama

Diğer yandan Hizbullah Hariri'nin Suudi Arabistan tarafından istifaya zorlandığını öne sürmüş, Cumhurbaşkanı Avn ise Başbakan'ın Riyad'da zorla alıkonduğunu iddia etmişti. Bu iddialar Suudi Arabistan tarafından reddedildi. Ayrıca Hariri de istifaya zorladığı iddialarını reddediyor.

47 yaşındaki Hariri'nin babası eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri, 14 Şubat 2005'te Beyrut'ta düzenlenen suikast sonucu öldürülmüştü.

Hariri istifasını açıkladıktan sonraki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'yı ziyaret etmişti. Hariri ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'daki siyasi krizin çözümü içim arabulucu olmaya çalışıyor.

Hariri son olarak Pazartesi günü Mısır'ın başkenti Kahire'de Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüşmüş, daha sonra da Güney Kıbrıs'a geçmişti.

dpa/AP/GY/HS

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