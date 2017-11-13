T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hariri: En kısa zamanda ülkeme döneceğim

İrfan Sapmaz / Beyrut, 13 Kasım (DHA) - Lübnan'ın  istifa eden başbakanı Saad Hariri yeniden ülkesine döneceğini söyledi

13 Kasım 2017 14:47

İrfan Sapmaz / Beyrut, 13 Kasım (DHA) - Lübnan\'ın  istifa eden başbakanı Saad Hariri yeniden ülkesine döneceğini söyledi. 
Hariri açıklamasında ülkesini korumak için istifa ettiğini belirtirken, hayatının her bölümünde tehlikeler içerisinde yaşadığını, ancak ülkesini korumak amacı ile istifa ettiğini söyledi.
Hariri konuşmasında \"Alışılmadık şekilde istifa ettiğimi biliyorum, ancak bazı güvenlik önlemleri almak zorundaydım. Lübnan\'a çok kısa bir süre içerisinde döneceğim. Konuşmaya karar verdim, çünkü ülkemde büyük bir belirsizlik vardı. Kendi hayatımın bir önemi yok, ancak ülkemin güvenliği benim için daha önemli. Hizbullah\'a bir parti olarak karşı değilim, ancak bu Lübnan\'ı mahmetleri anlamına gelmiyor \" dedi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SapmazBeyrutKasım DHAHaririLübnanKonuşmayaKendiHizbullah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24