Hariri: En kısa zamanda ülkeme döneceğim

İrfan Sapmaz / Beyrut, 13 Kasım (DHA) - Lübnan\'ın istifa eden başbakanı Saad Hariri yeniden ülkesine döneceğini söyledi.

Hariri açıklamasında ülkesini korumak için istifa ettiğini belirtirken, hayatının her bölümünde tehlikeler içerisinde yaşadığını, ancak ülkesini korumak amacı ile istifa ettiğini söyledi.

Hariri konuşmasında \"Alışılmadık şekilde istifa ettiğimi biliyorum, ancak bazı güvenlik önlemleri almak zorundaydım. Lübnan\'a çok kısa bir süre içerisinde döneceğim. Konuşmaya karar verdim, çünkü ülkemde büyük bir belirsizlik vardı. Kendi hayatımın bir önemi yok, ancak ülkemin güvenliği benim için daha önemli. Hizbullah\'a bir parti olarak karşı değilim, ancak bu Lübnan\'ı mahmetleri anlamına gelmiyor \" dedi.