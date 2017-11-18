Hariri Elysee Sarayı'nda ülkesine döneceğini açıkladı

Gülten Özbey / Paris, 18 Kasım (DHA) - Fransa\'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'la bir araya gelen Lübnan Başbakanı Saad Hariri Fransa\'ya teşekkür ederek birkaç gün içinde Lübnan\'a döneceğini açıkladı.

Hariri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine, ailesiyle birlikte bu sabah Paris’e geldi ve Elysee sarayında Cumhurbaşkanı ve ailesi tarafından karşılandı.

İki hafta önce Riyad\'da bir televizyon kanalından hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, eşi ve büyük oğlu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine Paris’e geldiler.

Elysee Sarayı\'nda Hariri ve ailesiyle öğle yemeği için bir araya gelen Macron, Lübnan Başbakanı Saad Hariri’yi Elysee Sarayı\'nın merdivenlerinde sarılarak karşıladı.

İkilinin karşılaşması sonrasında Hariri’nin eşi Lara ve büyük oğlu Hüssam Harirri, Emmanuel Macron ve eşi Birigite Macron\'un yanına geldi.

Macron Birleşmiş Milletler İlkim Konferansı için bulunduğu Bonn’da yaptığı açıklamada Hariri ve ailesini, bunun bir siyasi sığınma daveti olmadığının altını çizerek, Paris’e davet etmişti. Hariri’nin Paris ziyaretinin ne kadar süreceği hakkında bir açıklama yapılmadı.

Elysee Sarayı’ndaki öğle yemeği çıkışında kısa bir açıklama yapan Saad Hariri, “Fransa bir kez daha dünyada ve bölgede büyüklüğünü, Lübnan’ın geleceğine ve istikrarına bağlılığını gösterdi. Bunun için Cumhurbaşkanı Macron’a ve Fransa’ya teşekkür ediyorum. Lübnan’daki politik duruma gelince, birkaç gün içinde Beyrut’a gideceğim. Ve Ulusal Bağımsızlık günümüze katılacağım. Ve orada bütün bu konularla ilgili pozisyonumu Cumhurbaşkanı General Michel Aoun ile görüştükten sonra belirleyeceğim” dedi. (Fotoğraflı)



Görüntü dökümü:

- Lübnan Başbakanı Saad Hariri\'nin Elysee Sarayı\'nda karşılanma anı ve çıkışından görüntüler